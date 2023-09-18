ДТП с участием детей: антирейтинг августа 2023 года в Украине
18 сентября 2023 11:45
В Украине увеличивается количество аварий с участием и по вине детей. Фото: freepik
С января по август 2023 года в Украине произошло более 2,6 тыс. ДТП, в которых травмировались 3 тыс. детей, а 116 погибли. Число таких аварий увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил Опердатабот.
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Регионы с большим количеством ДТП при участии детей за 8 мес. 2023 года
- Львовская область — 275 ДТП (10% от общего количества таких ДТП в Украине);
- Днепропетровская область — 208;
- Киевская область — 198.
Аварии по вине детей за 8 мес. 2023 года
- В этом году существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, случившимися по вине детей: 433 аварий за 8 месяцев.
- Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2022 года.
- В таких авариях в 2023-м уже погибли 14 детей, 514 получили травмы. Последний показатель в 2,2 раза превышает данные соответствующего периода прошлого года.
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