ДТП с участием детей: антирейтинг августа 2023 года в Украине

В Украине увеличивается количество аварий с участием и по вине детей. Фото: freepik

С января по август 2023 года в Украине произошло более 2,6 тыс. ДТП, в которых травмировались 3 тыс. детей, а 116 погибли. Число таких аварий увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Опердатабот.

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Львовская область — 275 ДТП (10% от общего количества таких ДТП в Украине); Днепропетровская область — 208; Киевская область — 198.

Аварии по вине детей за 8 мес. 2023 года

В этом году существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, случившимися по вине детей: 433 аварий за 8 месяцев.

Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2022 года.

В таких авариях в 2023-м уже погибли 14 детей, 514 получили травмы. Последний показатель в 2,2 раза превышает данные соответствующего периода прошлого года.

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