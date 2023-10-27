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Дві моделі Subaru 2024 року пройшли американські краш-тести, — подробиці

27 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Дві моделі Subaru 2024 року пройшли американські краш-тести, — подробиці
Subaru Impreza та Subaru Crosstrek з другої спроби здолали краш-тести IIHS. Фото: IIHS
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Оновлені Subaru Impreza та Subaru Crosstrek 2024 року отримали престижні нагороди від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) завдяки покращеному захисту від бічних зіткнень та усуненню неякісних фар. Раніше моделі 2023 року цих авто мали низькі оцінки за підсумками краш-тестів.

Про це повідомив IIHS.

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Як отримати найвищу нагороду з безпеки Top Safety Pick+

  • Автомобіль повинен отримати гарну оцінку в оновленому бічному тесті, а також в тестах на невелике перекриття спереду з боку водія, невелике перекриття спереду з боку пасажира та на помірне перекриття спереду з боку пасажира.
  • Прийнятні або гарні фари повинні бути стандартними для всіх комплектацій.
  • Передня система запобігання зіткненням повинна отримувати високі або відмінні оцінки як в денних, так і в нічних тестах на зіткнення автомобіля з пішоходом.

Як отримати нагороду з безпеки Top Safety Pick

  • Достатньо прийнятного результату в оновленому бічному тесті.
  • В денному тесті на зіткнення автомобіля з пішоходом необхідний лише "високий" або "відмінний" результат.

Як себе показали Impreza та Crosstrek 2024

  • Impreza отримала в оновленому бічному тесті нагороду Top Safety Pick+.
  • Crosstrek також має прийнятну оцінку за результатами бокового тесту — Top Safety Pick.
  • Обидві моделі покращилися порівняно з моделями 2023 року, які отримали низькі оцінки в новій версії бічного тесту.
  • Обидва автомобілі мають стандартну передню систему запобігання зіткненням, яка отримала найвищі оцінки як у денних, так і в нічних тестах на зіткнення з пішоходами.
  • Раніше деякі варіанти Crosstrek мали погані фари, а деякі комплектації Impreza були неякісними.

Раніше були названі найбезпечніші авто 2023 року. Також з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів.

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