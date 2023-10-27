Две модели Subaru 2024 года прошли американские краш-тесты, — подробности
27 октября 2023 17:25
Subaru Impreza и Subaru Crosstrek со второй попытки одолели краш-тесты IIHS. Фото: IIHS
Обновленные Subaru Impreza и Subaru Crosstrek 2024 получили престижные награды от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) благодаря улучшенной защите от боковых столкновений и устранению некачественных фар. Ранее модели 2023 года этих авто имели низкие оценки по итогам краш-тестов.
Об этом сообщил IIHS.
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Как получить наивысшую награду по безопасности Top Safety Pick+
- Автомобиль должен получить хорошую оценку в обновленном боковом тесте, а также на небольшое перекрытие спереди со стороны водителя, небольшое перекрытие спереди со стороны пассажира и на умеренное перекрытие спереди со стороны пассажира.
- Приемлемые или хорошие фары должны быть стандартными для всех комплектаций.
- Передняя система предотвращения столкновений, должна получить высокие или отличные оценки как в дневных, так и в ночных тестах на столкновение автомобиля с пешеходом.
Как получить награду по безопасности Top Safety Pick
- Достаточно приемлемого результата в обновленном боковом тесте.
- В дневном тесте на столкновение автомобиля с пешеходом необходим только "высокий" или "отличный" результат.
Как себя показали Impreza и Crosstrek 2024
- Impreza получила в обновленном боковом тесте награду Top Safety Pick+.
- Crosstrek также имеет приемлемую оценку по результатам бокового теста — Top Safety Pick.
- Новые модели улучшились по сравнению с 2023 годом, которые получили низкие оценки в новой версии бокового теста.
- Оба автомобиля имеют стандартную переднюю систему предотвращения столкновений, которая получила самые высокие оценки как в дневных, так и в ночных тестах на столкновения с пешеходами.
- Раньше некоторые варианты Crosstrek имели плохие фары, а некоторые комплектации Impreza были некачественными.
Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.
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