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Две модели Subaru 2024 года прошли американские краш-тесты, — подробности

27 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Две модели Subaru 2024 года прошли американские краш-тесты, — подробности
Subaru Impreza и Subaru Crosstrek со второй попытки одолели краш-тесты IIHS. Фото: IIHS
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Обновленные Subaru Impreza и Subaru Crosstrek 2024 получили престижные награды от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) благодаря улучшенной защите от боковых столкновений и устранению некачественных фар. Ранее модели 2023 года этих авто имели низкие оценки по итогам краш-тестов.

Об этом сообщил IIHS.

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Как получить наивысшую награду по безопасности Top Safety Pick+

  • Автомобиль должен получить хорошую оценку в обновленном боковом тесте, а также на небольшое перекрытие спереди со стороны водителя, небольшое перекрытие спереди со стороны пассажира и на умеренное перекрытие спереди со стороны пассажира.
  • Приемлемые или хорошие фары должны быть стандартными для всех комплектаций.
  • Передняя система предотвращения столкновений, должна получить высокие или отличные оценки как в дневных, так и в ночных тестах на столкновение автомобиля с пешеходом.

Как получить награду по безопасности Top Safety Pick

  • Достаточно приемлемого результата в обновленном боковом тесте.
  • В дневном тесте на столкновение автомобиля с пешеходом необходим только "высокий" или "отличный" результат.

Как себя показали Impreza и Crosstrek 2024

  • Impreza получила в обновленном боковом тесте награду Top Safety Pick+.
  • Crosstrek также имеет приемлемую оценку по результатам бокового теста — Top Safety Pick.
  • Новые модели улучшились по сравнению с 2023 годом, которые получили низкие оценки в новой версии бокового теста.
  • Оба автомобиля имеют стандартную переднюю систему предотвращения столкновений, которая получила самые высокие оценки как в дневных, так и в ночных тестах на столкновения с пешеходами.
  • Раньше некоторые варианты Crosstrek имели плохие фары, а некоторые комплектации Impreza были некачественными.

Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.

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