Краш-тест: выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров

Ни один из минивэнов не получил хорошую оценку по результатам краш-тестов. Фото: IIHS

Популярные семейные автомобили должны иметь самые безопасные задние сиденья, ведь на них находятся дети. Впрочем, ни один из четырех минивэнов, протестированных Американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), не получил хорошую оценку в обновленном краш-тесте.

Об этом сообщил IIHS.

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В итоге Chrysler Pacifica, Kia Carnival и Toyota Sienna получили оценку "удовлетворительно", а Honda Odyssey — "плохо". Также во всех автомобилях, кроме Sienna, отсутствуют напоминания о ремнях безопасности сидений второго ряда.

Нововведение IIHS

IIHS запустил обновленный фронтальный тест с умеренным перекрытием в прошлом году после того, как исследование показало, что в новых автомобилях риск смертельной травмы для пристегнутых ремнями безопасности пассажиров второго ряда выше, чем для сидящих спереди.

Это не потому, что второй ряд стал менее безопасным. Скорее переднее сиденье стало более безопасным благодаря усовершенствованным подушкам и современным ремням, которые не часто встречаются на задних сиденьях.

Результаты фронтального краш-теста

Из четырех автомобилей только Sienna оснащена предварительными натяжителями ремней безопасности и ограничителями усилий. Однако во время испытания задний манекен погрузился под поясной ремень, а плечевой ремень сместился с плеча к шее манекена.

В Carnival и Pacifica, ремень безопасности оказывал слишком сильное давление на грудь манекена. А боковая подушка безопасности Pacifica не сработала при испытании.

Сила, действующая на шею манекена сзади, была в разумных пределах у Pacifica и Sienna, но значительно выше у Carnival, что увеличивает вероятность травмы головы или шеи.

У модели Odyssey усилия на голову и шею были еще выше, а видеозапись аварии продемонстрировала, что ремень безопасности заднего сиденья позволил голове манекена подойти слишком близко к спинке переднего сиденья, что увеличивает риск травмирования головы.

"Безопасность на задних сиденьях важна для всех транспортных средств, но особенно для таких, как минивэны. Клиенты выбирают их специально для перевозки своих семей. Разочаровывает то, что автопроизводители не действуют быстрее, чтобы применить лучшие доступные технологии для второго ряда в этом классе автомобилей", — подытожил президент IIHS Дэвид Харки.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.