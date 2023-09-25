Краш-тест: з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів

Жоден з мінівенів не отримав гарну оцінку за результатами краш-тестів. Фото: IIHS

Популярні сімейні автомобілі повинні мати найбезпечніші задні сидіння, адже на них під час руху перебувають діти. Втім, жоден з чотирьох мінівенів, протестованих Американським страховим інститутом дорожньої безпеки (IIHS), не отримав гарну оцінку в оновленому краш-тесті.

Про це повідомив IIHS.

Читайте також:

У підсумку Chrysler Pacifica, Kia Carnival та Toyota Sienna отримали оцінку "задовільно", а Honda Odyssey — "погано". Також у всіх автомобілях, окрім Sienna, відсутні нагадування про ремені безпеки для сидінь другого ряду.

Нововведення IIHS

IIHS запустив оновлений передній тест з помірним перекриттям минулого року після того, як дослідження показало, що в нових автомобілях ризик смертельної травми для пристебнутих ременями безпеки пасажирів другого ряду вищий, ніж для тих, хто сидить спереду.

Це не тому, що другий ряд став менш безпечним. Скоріше переднє сидіння стало безпечнішим завдяки вдосконаленим подушкам та сучасним ременям, які не часто зустрічаються на задніх сидіннях.

Результати фронтального краш-тесту

З чотирьох автомобілів лише Sienna оснащена попередніми натяжителями ременів безпеки та обмежувачами зусиль. Однак під час випробування задній манекен занурився під поясний ремінь, а плечовий ремінь змістився з плеча до шиї манекена.

У Carnival та Pacifica ремінь безпеки чинив занадто сильний тиск на груди манекена. А бічна подушка безпеки Pacifica не спрацювала під час випробування.

Сила, що діє на шию манекена ззаду, була в розумних межах у Pacifica та Sienna, але значно вищою у Carnival, що збільшує ймовірність травми голови або шиї.

У моделі Odyssey зусилля на голову і шию були ще вищими, а відеозапис аварії продемонстрував, що ремінь безпеки заднього сидіння дозволив голові манекена підійти занадто близько до спинки переднього сидіння, що також збільшує ризик травмування голови.

"Безпека на задніх сидіннях важлива для всіх транспортних засобів, але особливо для таких, як мінівени. Клієнти обирають їх спеціально для перевезення своїх родин. Розчаровує те, що автовиробники не діють швидше, щоб застосувати найкращі доступні технології для другого ряду в цьому класі автомобілів", — підсумував президент IIHS Девід Харкі.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.