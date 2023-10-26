Европейский краш-тест китайских электрокаров принес неожиданные результаты

Три китайских электромобиля хорошо показали себя во время краш-тестов. Фото: EuroNCAP

Европейская программа оценки безопасности автомобилей EuroNCAP провела серию краш-тестов трех китайских электрокаров из разных ценовых сегментов. Несмотря на определенную предвзятость по безопасности автомобилей из КНР, все участники испытаний получили максимальные пять звезд.

Об этом сообщил EuroNCAP.

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Бюджетный электромобиль выдержал испытание лучше всех. Он получил:

89% за защиту взрослых пассажиров;

87% за защиту детей;

85% за безопасность для пешеходов;

79% по устройствам безопасности.

BYD Seal

89% за защиту взрослых пассажиров;

87% за защиту детей;

82% за безопасность для пешеходов;

76% по устройствам безопасности.

Xpeng P7

87% за защиту взрослых пассажиров;

81% за защиту детей;

81% за безопасность для пешеходов;

78% по устройствам безопасности.

"Новые китайские бренды начали активно развиваться, понимая, что европейские покупатели автомобилей не пойдут на компромисс в вопросе безопасности", — подытожил генсек EuroNCAP Михиэль ван Ратинген.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.