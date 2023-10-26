Европейский краш-тест китайских электрокаров принес неожиданные результаты
Европейская программа оценки безопасности автомобилей EuroNCAP провела серию краш-тестов трех китайских электрокаров из разных ценовых сегментов. Несмотря на определенную предвзятость по безопасности автомобилей из КНР, все участники испытаний получили максимальные пять звезд.
Об этом сообщил EuroNCAP.
BYD Dolphin
Бюджетный электромобиль выдержал испытание лучше всех. Он получил:
- 89% за защиту взрослых пассажиров;
- 87% за защиту детей;
- 85% за безопасность для пешеходов;
- 79% по устройствам безопасности.
BYD Seal
- 89% за защиту взрослых пассажиров;
- 87% за защиту детей;
- 82% за безопасность для пешеходов;
- 76% по устройствам безопасности.
Xpeng P7
- 87% за защиту взрослых пассажиров;
- 81% за защиту детей;
- 81% за безопасность для пешеходов;
- 78% по устройствам безопасности.
"Новые китайские бренды начали активно развиваться, понимая, что европейские покупатели автомобилей не пойдут на компромисс в вопросе безопасности", — подытожил генсек EuroNCAP Михиэль ван Ратинген.
Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.
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