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Европейский краш-тест китайских электрокаров принес неожиданные результаты

26 октября 2023 17:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Европейский краш-тест китайских электрокаров принес неожиданные результаты
Три китайских электромобиля хорошо показали себя во время краш-тестов. Фото: EuroNCAP
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Европейская программа оценки безопасности автомобилей EuroNCAP провела серию краш-тестов трех китайских электрокаров из разных ценовых сегментов. Несмотря на определенную предвзятость по безопасности автомобилей из КНР, все участники испытаний получили максимальные пять звезд.

Об этом сообщил EuroNCAP.

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BYD Dolphin

Бюджетный электромобиль выдержал испытание лучше всех. Он получил:

  • 89% за защиту взрослых пассажиров;
  • 87% за защиту детей;
  • 85% за безопасность для пешеходов;
  • 79% по устройствам безопасности.

BYD Seal

  • 89% за защиту взрослых пассажиров;
  • 87% за защиту детей;
  • 82% за безопасность для пешеходов;
  • 76% по устройствам безопасности.

Xpeng P7

  • 87% за защиту взрослых пассажиров;
  • 81% за защиту детей;
  • 81% за безопасность для пешеходов;
  • 78% по устройствам безопасности.

"Новые китайские бренды начали активно развиваться, понимая, что европейские покупатели автомобилей не пойдут на компромисс в вопросе безопасности", — подытожил генсек EuroNCAP Михиэль ван Ратинген.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.

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