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Краш-тест: эксперты определили самые безопасные электромобили в мире

20 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Краш-тест: эксперты определили самые безопасные электромобили в мире
Чтобы претендовать на Top Safety Pick+ в 2023 году, автомобиль должен получить хорошие оценки в нескольких тестах. Скриншот: YouTube/IIHS
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Электрокары Genesis Electrified GV70, Hyundai Ioniq 6 и Lexus RZ получили самые высокие награды по дорожной безопасности Top Safety Pick+. Новые авто успешно прошли несколько краш-тестов.

Об этом сообщил американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

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Критерии безопасности автомобиля

Чтобы претендовать на Top Safety Pick+ в 2023 году, автомобиль должен получить хорошие оценки в тестах:

  • на малое перекрытие спереди со стороны водителя;
  • малое перекрытие спереди со стороны пассажира;
  • оригинальное перекрытие спереди с умеренным перекрытием;
  • обновленные боковые испытания.

Подходящие или хорошие фары должны быть стандартными для всех комплектаций. Передняя система предотвращения столкновений должна быть доступна во всех комплектациях и получить высокие или отличные оценки как в дневных, так и в ночных испытаниях на столкновения с пешеходом.

Как проверяли новые электрокары

Представленные для 2023 модельного года все три электромобиля отвечают требованиям для получения награды высшего уровня.

Внедорожник среднего размера GV70 получил высокие оценки как в дневных, так и в ночных испытаниях по предотвращению наезда на пешеходов спереди. Среднеразмерный автомобиль Hyundai Ioniq 6 и небольшой внедорожник Lexux RZ получили самые высокие оценки в обоих тестах.

GV70 оснащается фарами с хорошим рейтингом во всех комплектациях, а Ioniq 6 и RZ имеют стандартные фары с приемлемым рейтингом.

Ранее по результатам краш-тестов выяснилось, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье. Также эксперты обнаружили серьезный недостаток у популярного кроссовера Duster 2023 года.

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