Краш-тест: експерти визначили найбезпечніші електромобілі у світі

Щоб претендувати на Top Safety Pick+ у 2023 році, автомобіль повинен отримати хороші оцінки в кількох тестах. Скриншот: YouTube / IIHS

Електрокари Genesis Electrified GV70, Hyundai Ioniq 6 та Lexus RZ отримали найвищі нагороди з дорожньої безпеки Top Safety Pick+. Нові авто успішно пройшли кілька краш-тестів.

Про це повідомив Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS).

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Щоб претендувати на Top Safety Pick+ у 2023 році, автомобіль повинен отримати хороші оцінки в тестах:

на мале перекриття спереду з боку водія;

мале перекриття спереду з боку пасажира;

оригінальне перекриття спереду з помірним перекриттям;

оновлені бічні випробування.

Прийнятні або хороші фари повинні бути стандартними для всіх комплектацій. Передня система запобігання зіткненням повинна бути доступною в усіх комплектаціях та отримати високі або відмінні оцінки як в денних, так і в нічних випробуваннях на зіткнення з пішоходом.

Як перевіряли нові електрокари

Представлені для 2023 модельного року, всі три електромобілі відповідають вимогам для отримання нагороди вищого рівня.

Позашляховик середнього розміру GV70 отримав високі оцінки як в денних, так і в нічних випробуваннях щодо запобігання наїзду на пішоходів спереду. Середньорозмірний автомобіль Hyundai Ioniq 6 та невеликий позашляховик Lexux RZ отримали найвищі оцінки в обох тестах.

GV70 оснащується фарами з хорошим рейтингом у всіх комплектаціях, а Ioniq 6 та RZ мають стандартні фари з прийнятним рейтингом.

Раніше за результатами краш-тестів з'ясувалося, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні. Також експерти виявили серйозний недолік у популярного кросовера Duster 2023.