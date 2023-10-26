Європейський краш-тест китайських електрокарів приніс несподівані результати
Європейська програма оцінки безпеки автомобілів EuroNCAP провела серію краш-тестів трьох китайських електрокарів з різних цінових сегментів. Попри певну загальну упередженість щодо безпеки автомобілів з КНР, усі учасники випробувань отримали максимальні п'ять зірок.
Про це повідомила EuroNCAP.
BYD Dolphin
Бюджетний електромобіль витримав випробування найкраще серед усіх. Він отримав:
- 89% за захист дорослих пасажирів;
- 87% за захист дітей;
- 85% за безпеку для пішоходів;
- 79% за пристрої безпеки.
BYD Seal
- 89% за захист дорослих пасажирів;
- 87% за захист дітей;
- 82% за безпеку для пішоходів;
- 76% за пристрої безпеки.
Xpeng P7
- 87% за захист дорослих пасажирів;
- 81% за захист дітей;
- 81% за безпеку для пішоходів;
- 78% за пристрої безпеки.
"Нові китайські бренди почали активно розвиватися, розуміючи, що європейські покупці автомобілів не підуть на компроміс у питанні безпеки", — підсумував генсек EuroNCAP Міхіель ван Ратінген.
Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.
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