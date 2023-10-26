Європейський краш-тест китайських електрокарів приніс несподівані результати

Три китайські електромобілі гарно показали себе під час краш-тестів. Фото: EuroNCAP

Європейська програма оцінки безпеки автомобілів EuroNCAP провела серію краш-тестів трьох китайських електрокарів з різних цінових сегментів. Попри певну загальну упередженість щодо безпеки автомобілів з КНР, усі учасники випробувань отримали максимальні п'ять зірок.

Про це повідомила EuroNCAP.

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BYD Dolphin

Бюджетний електромобіль витримав випробування найкраще серед усіх. Він отримав:

89% за захист дорослих пасажирів;

87% за захист дітей;

85% за безпеку для пішоходів;

79% за пристрої безпеки.

BYD Seal

89% за захист дорослих пасажирів;

87% за захист дітей;

82% за безпеку для пішоходів;

76% за пристрої безпеки.

Xpeng P7

87% за захист дорослих пасажирів;

81% за захист дітей;

81% за безпеку для пішоходів;

78% за пристрої безпеки.

"Нові китайські бренди почали активно розвиватися, розуміючи, що європейські покупці автомобілів не підуть на компроміс у питанні безпеки", — підсумував генсек EuroNCAP Міхіель ван Ратінген.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.