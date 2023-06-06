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Експерти назвали автомобіль, який найчастіше викрадають

6 червня 2023 02:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Експерти назвали автомобіль, який найчастіше викрадають
Кросовер RAV4. Фото: Тoyota.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Експерти автомобільного ринку промоніторили, які автівки останнім часом найбільше викрадають. З'ясувалося, що зловмисникам найбільше до вподоби автомобілі японського виробництва. Кросовер RAV4 за останні півроку найчастіше фігурував серед викрадених автівок.

Про це пише видання Uamotors.

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Експерти пишуть, що лідируючу позицію займає кросовер Тойота RAV 4, а срібло в списку угонів отримав седан Тойота Камрі.

Також до переліку машин, які часто викрадають, увійшли корейські моделі:

  • Hyundai Solaris,
  • Hyundai Tucson,
  • Kia Sportage.

Нагадаємо, минулий місяць став рекордним для вторинного ринку легковиків в Україні. За даними Сервісного центру МВС, у травні уклали майже 85 тисяч угод купівлі-продажу легкових автівок, з яких первинна реєстрація — 16,7 тисячі автомобілів.

Як зазначають експерти автомобільного ринку, найчастіше купують Volkswagen. А середній вік автомобілів, що купуть, становить 14 років.

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