Эксперты назвали наиболее часто угоняемый автомобиль
Эксперты автомобильного рынка промониторили, какие автомобили в последнее время чаще всего угоняют. Выяснилось, что злоумышленникам больше нравятся автомобили японского производства. Кроссовер RAV4 за последние полгода чаще фигурировал среди похищенных автомобилей.
Об этом пишет издание Uamotors.
Эксперты пишут, что лидирующую позицию занимает кроссовер Toyota RAV 4, а серебро в списке угонов получил седан Toyota Camry.
Также в перечень часто угоняемых машин вошли корейские модели:
- Hyundai Solaris,
- Hyundai Tucson,
- Kia Sportage.
Напомним, прошлый месяц стал рекордным для вторичного рынка легковых автомобилей в Украине. По данным Сервисного центра МВД, в мае заключили почти 85 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей, из которых первоначальная регистрация — 16,7 тысяч автомобилей.
Как отмечают эксперты автомобильного рынка, чаще покупают Volkswagen. А средний возраст покупающих автомобилей составляет 14 лет.