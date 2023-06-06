Эксперты назвали наиболее часто угоняемый автомобиль

Кроссовер RAV4. Фото: Тoyota.ua

Эксперты автомобильного рынка промониторили, какие автомобили в последнее время чаще всего угоняют. Выяснилось, что злоумышленникам больше нравятся автомобили японского производства. Кроссовер RAV4 за последние полгода чаще фигурировал среди похищенных автомобилей.

Об этом пишет издание Uamotors.

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Эксперты пишут, что лидирующую позицию занимает кроссовер Toyota RAV 4, а серебро в списке угонов получил седан Toyota Camry.

Также в перечень часто угоняемых машин вошли корейские модели:

Hyundai Solaris,

Hyundai Tucson,

Kia Sportage.

Напомним, прошлый месяц стал рекордным для вторичного рынка легковых автомобилей в Украине. По данным Сервисного центра МВД, в мае заключили почти 85 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей, из которых первоначальная регистрация — 16,7 тысяч автомобилей.

Как отмечают эксперты автомобильного рынка, чаще покупают Volkswagen. А средний возраст покупающих автомобилей составляет 14 лет.