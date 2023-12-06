Mazda 2024: експерти назвали три найбезпечніші моделі

Лінійка Mazda 2024 отримала найвищі нагороди Top Safety Pick+ за безпеку. Фото: carscoops.com

Три автомобілі 2024 року — седан Mazda 3, хетчбек Mazda 3 та Mazda CX-30 — отримали найвищі нагороди Top Safety Pick+ від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS). Усі моделі отримали гарні оцінки під час краш-тестів.

Про це повідомив IIHS.

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Автомобіль повинен отримати хорошу оцінку в краш-тестах:

мале зіткнення спереду з боку водія;

мале зіткнення спереду з боку пасажира;

оригінальне помірне зіткнення спереду;

оновлені бічні зіткнення.

Прийнятні або хороші фари повинні бути стандартними для всіх комплектацій.

Також передня система запобігання зіткненням з пішоходом має отримати високі або відмінні оцінки як в денних, так і в нічних випробуваннях.

Кому дають Top Safety Pick

Достатньо прийнятної оцінки в оновленому бічному тесті.

В денному тесті "автомобіль-пішохід" необхідна оцінка "добре" або "відмінно".

Як автомобілі Mazda пройшли тести

Седан і хетчбек Mazda 3 відповідають вимогам з усім стандартним обладнанням. Передня система запобігання зіткненням отримала найвищі оцінки як у денних, так і в нічних тестах на безпеку руху автомобіля та пішоходів. Дві окремі версії фар пропонуються з різним оздобленням, одна з яких отримала оцінку "добре", а інша — "задовільно".

Усі комплектації CX-30 оснащені передньою системою запобігання зіткненням, яка отримала найвищі оцінки в денних і нічних тестах, а обидва варіанти фар — хороші оцінки.

Раніше були названі найбезпечніші авто 2023 року. Також з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів.