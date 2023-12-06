Mazda 2024: експерти назвали три найбезпечніші моделі

Експерти назвали три найбезпечніші моделі Mazda 2024 року
Три автомобілі 2024 року — седан Mazda 3, хетчбек Mazda 3 та Mazda CX-30 — отримали найвищі нагороди Top Safety Pick+ від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS). Усі моделі отримали гарні оцінки під час краш-тестів.
Про це повідомив IIHS.
Кому дають Top Safety Pick+
Автомобіль повинен отримати хорошу оцінку в краш-тестах:
- мале зіткнення спереду з боку водія;
- мале зіткнення спереду з боку пасажира;
- оригінальне помірне зіткнення спереду;
- оновлені бічні зіткнення.
Прийнятні або хороші фари повинні бути стандартними для всіх комплектацій.
Також передня система запобігання зіткненням з пішоходом має отримати високі або відмінні оцінки як в денних, так і в нічних випробуваннях.
Кому дають Top Safety Pick
- Достатньо прийнятної оцінки в оновленому бічному тесті.
- В денному тесті "автомобіль-пішохід" необхідна оцінка "добре" або "відмінно".
Як автомобілі Mazda пройшли тести
Седан і хетчбек Mazda 3 відповідають вимогам з усім стандартним обладнанням. Передня система запобігання зіткненням отримала найвищі оцінки як у денних, так і в нічних тестах на безпеку руху автомобіля та пішоходів. Дві окремі версії фар пропонуються з різним оздобленням, одна з яких отримала оцінку "добре", а інша — "задовільно".
Усі комплектації CX-30 оснащені передньою системою запобігання зіткненням, яка отримала найвищі оцінки в денних і нічних тестах, а обидва варіанти фар — хороші оцінки.
Раніше були названі найбезпечніші авто 2023 року. Також з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів.
Читайте Новини.LIVE!