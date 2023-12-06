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Эксперты назвали три самых безопасных модели Mazda 2024 года

6 декабря 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Mazda 2024: эксперты назвали три самых безопасных модели
Линейка Mazda 2024 получила самые высокие награды Top Safety Pick+ за безопасность. Фото: carscoops.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Три автомобиля 2024 года — седан Mazda 3, хэтчбек Mazda 3 и Mazda CX-30 — получили самые высокие награды Top Safety Pick+ от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Все модели получили хорошие оценки во время краш-тестов.

Об этом сообщил IIHS.

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Кому дают Top Safety Pick+

Автомобиль должен получить хорошую оценку в краш-тестах:

  • малое столкновение спереди со стороны водителя;
  • малое столкновение спереди со стороны пассажира;
  • оригинальное умеренное столкновение спереди;
  • обновлены боковые столкновения.

Хорошие или удовлетворительные фары должны быть стандартными для всех комплектаций.

Также передняя система предотвращения столкновений с пешеходом должна получить высокие или отличные оценки как в дневных, так и в ночных испытаниях.

Кому дают Top Safety Pick

  • Достаточно приемлемой оценки в обновленном боковом тесте.
  • В дневном тесте "автомобиль-пешеход" необходима оценка "хорошо" или "отлично".

Как автомобили Mazda прошли тесты

Седан и хэтчбек Mazda 3 отвечают требованиям со всем стандартным оборудованием. Передняя система предотвращения столкновений получила самые высокие оценки как в дневных, так и в ночных тестах на безопасность движения автомобиля и пешеходов. Две отдельные версии фар предлагаются с разной отделкой, одна из которых получила оценку "хорошо", а другая — "удовлетворительно".

Все комплектации CX-30 оснащены передней системой предотвращения столкновений, которая получила самые высокие оценки в дневных и ночных тестах, а оба варианта фар — хорошие оценки.

Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.

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