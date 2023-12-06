Mazda 2024: эксперты назвали три самых безопасных модели

Линейка Mazda 2024 получила самые высокие награды Top Safety Pick+ за безопасность. Фото: carscoops.com

Три автомобиля 2024 года — седан Mazda 3, хэтчбек Mazda 3 и Mazda CX-30 — получили самые высокие награды Top Safety Pick+ от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Все модели получили хорошие оценки во время краш-тестов.

Об этом сообщил IIHS.

Читайте также:

Кому дают Top Safety Pick+

Автомобиль должен получить хорошую оценку в краш-тестах:

малое столкновение спереди со стороны водителя;

малое столкновение спереди со стороны пассажира;

оригинальное умеренное столкновение спереди;

обновлены боковые столкновения.

Хорошие или удовлетворительные фары должны быть стандартными для всех комплектаций.

Также передняя система предотвращения столкновений с пешеходом должна получить высокие или отличные оценки как в дневных, так и в ночных испытаниях.

Кому дают Top Safety Pick

Достаточно приемлемой оценки в обновленном боковом тесте.

В дневном тесте "автомобиль-пешеход" необходима оценка "хорошо" или "отлично".

Как автомобили Mazda прошли тесты

Седан и хэтчбек Mazda 3 отвечают требованиям со всем стандартным оборудованием. Передняя система предотвращения столкновений получила самые высокие оценки как в дневных, так и в ночных тестах на безопасность движения автомобиля и пешеходов. Две отдельные версии фар предлагаются с разной отделкой, одна из которых получила оценку "хорошо", а другая — "удовлетворительно".

Все комплектации CX-30 оснащены передней системой предотвращения столкновений, которая получила самые высокие оценки в дневных и ночных тестах, а оба варианта фар — хорошие оценки.

Ранее были названы самые безопасные автомобили 2023 года. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.