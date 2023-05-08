Футуристичний водневий суперкар Alpine Alpenglow показали наживо — фото і відео

Гіперкар з водневим двигуном Alpine Alpenglow. Фото: Alpine

Ще в жовтні 2022 року французька компанія Alpine анонсувала появу незвичайного гіперкару Alpenglow, який має водневий двигун. І якщо тоді автомобіль можна було бачити лише на рендерах, то тепер з'явився наочний огляд цього незвичайного транспортного засобу.

Відеоогляд Alpine Alpenglow опублікували на YouTube-каналі Supercar Blondie з відомою ведучою Алекс Хірші.

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Відомо, що даний концепткар створила гоночна команда Alpine F1. Розробники неодноразово підкреслювали, що гіперкар "створений для змагань" і є поглядом у майбутнє марки, а натхнення вони черпали з Альпійських гір.

Перше, що відрізняє цей гіперкар від інших, це футуристичний дизайн. Більшість зовнішніх панелей кузова, у тому числі колісні диски, виконані з напівпрозорого матеріалу, що дозволяє побачити технічну начинку.

Alpine Alpenglow. Фото: Alpine

Колеса автомобіля мають форму сніжинки, а в їхньому центрі розташовані маленькі бурульки. У задній частині суперкара є напівпрозоре крило та подовжені задні ліхтарі, які світяться блакитним світлом, коли автомобіль увімкнений.

Його надзвичайно довгі та тонкі крила нагадують літак A220 кінця 1960-х років.

Вздовж верхньої частини автомобіля проходить "плавник", який переходить від рожевого до блакитного, символізуючи кольори Альп.

Передня частина Alpine Alpenglow має відмінні риси: фари, дизайн яких нагадує космічний пил. У центрі автомобіля знаходиться літера "А", що світиться, що позначає Alpine.

Alpine Alpenglow. Фото: Alpine

Підвіска у дітища Alpine формульного типу з подвійними поперечними плоскими важелями із вуглепластику. Несучий монокок і деякі окремі силові елементи зроблені з композиту вторинної переробки, тобто з вуглецевою перемолотою крихтою в структурі.

Довжина Alpenglow становить понад 5 метрів, ширина — близько 2 метрів, висота — менше 1 метра. Важить суперкар близько 1 тонни. Розрахований спорткар тільки на одного пілота, який сидітиме між двох кулеподібних вуглепластикових балонів із воднем.

Alpenglow працює на водні. Однак на відміну від інших подібних авто, водень проходить не через паливний елемент, відновлюючи електрику для приводу повністю електричної трансмісії, а спалює водень усередині двигуна, виділяючи як викид звичайну воду.

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