Футуристический водородный суперкар Alpine Alpenglow показали вживую — фото и видео

Гиперкар с водородным двигателем Alpine Alpenglow. Фото: Alpine

Еще в октябре 2022 года французская компания Alpine анонсировала появление необычного гиперкара Alpenglow, имеющего водородный двигатель. И если тогда автомобиль можно было видеть только на рендерах, то теперь появился наглядный обзор этого необычного транспортного средства.

Видеообзор Alpine Alpenglow был опубликован на YouTube-канале Supercar Blondie с известной ведущей Алекс Хирши.

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Известно, что данный концепткар создала гоночная команда Alpine F1. Разработчики неоднократно подчеркивали, что гиперкар "создан для соревнований" и является взглядом в будущее марки, а вдохновение они черпали из Альпийских гор.

Первое, что отличает этот гиперкар от других, это футуристический дизайн. Большинство внешних панелей кузова, включая колесные диски, выполнены из полупрозрачного материала, позволяющего увидеть техническую начинку.

Альпин Alpenglow. Фото: Alpine

Колеса автомобиля имеют форму снежинки, а в их центре расположены маленькие сосульки. В задней части суперкара есть полупрозрачное крыло и удлиненные задние фонари, светящиеся голубым светом, когда автомобиль включен.

Его очень длинные и тонкие крылья напоминают самолет A220 конца 1960-х годов.

Вдоль верхней части автомобиля проходит "плавник", переходящий от розового к голубому, символизируя цвета Альп.

Передняя часть Alpine Alpenglow имеет отличительные черты: фары, дизайн которых напоминает космическую пыль. В центре автомобиля находится светящаяся буква "А", обозначающая Alpine.

Альпин Alpenglow. Фото: Alpine

Подвеска у детища Alpine формульного типа с двойными поперечными плоскими рычагами из углепластика. Несущий монокок и некоторые отдельные силовые элементы сделаны из композита вторичной переработки, то есть с углеродистой перемолотой крошкой в структуре.

Длина Alpenglow составляет более 5 метров, ширина — около 2 метров, высота — менее 1 метра. Весит суперкар около 1 тонны. Рассчитан спорткар только на одного пилота, сидящего между двух шаровидных углепластиковых баллонов с водородом.

Alpenglow работает на водороде. Однако в отличие от других подобных авто, водород проходит не через топливный элемент, восстанавливая электричество для привода полностью электрической трансмиссии, а сжигает водород внутри двигателя, выделяя в качестве выброса обычную воду.

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