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Як економити пальне в авто влітку: корисні лайфхаки

1 серпня 2023 11:16
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як економити пальне в авто влітку: корисні лайфхаки
Не забувайте про техобслуговування двигуна, адже мотор у гарному стані підтримуватиме оптимальну ефективність пального. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Через літню спеку автомобіль може споживати більше пального ніж зазвичай. Зарадити наднормовому розходу пального допоможуть 10 фахових порад від досвідчених водіїв.

Про це написала "Твоя МАШИНА".

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Двигун

Не забувайте про періодичне техобслуговування двигуна, про заміну фільтрів та свічок. Мотор у гарному стані без проблем підтримуватиме оптимальну ефективність пального.

Шини

Перевірте тиск. Правильні показники тиску знижують опір та економлять пальне.

Клімат-контроль

Вимикайте або переключайте на низьку потужність кондиціонер. Не зловживайте його роботою, яка збільшує розхід пального.

Вікна

На невеликих швидкостях замість увімкнути кондиціонер краще відкрийте вікна.

Планування поїздок

Краще одна велика, ніж кілька коротких поїздок. Уникайте зайвих стартів та зупинок — це знижує витрати пального.

Затори

Уникайте заторів, плануйте поїздку з огляду на найлегший трафік.

Перевантаження

Час провести інспекцію багажника й дізнатися, чи все, що ви возите з собою, вам необхідне зараз. Зайвий вантаж збільшує споживання пального.

Вимикайте двигун

Якщо очікування триватиме понад хвилину, краще вимкнути двигун.

Агресивне водіння

Уникайте різких прискорення та гальмування — вони збільшують споживання пального.

Пальне

Обирайте пальне з урахуванням рекомендацій виробника авто, що забезпечить його більш ефективне спалювання.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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