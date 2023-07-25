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Коли потрібно вимикати кондиціонер в авто після зупинки

25 липня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Кондиціонер в авто: як правильно вмикати та вимикати
Коли двигун з кондиціонером вимикаються одночасно в салоні утворюється конденсат, що може призвести до поширення мікроорганізмів та виникнення неприємного запаху. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Часто водії після закінчення подорожі глушать мотор й одночасно вимикають кондиціонер. Фахівці не радять такого робити в більшості випадків, і ось через що.

Про це написала Твоя Машина.

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Порядок відключення кондиціонера в авто

Коли двигун з кондиціонером вимикаються одночасно в салоні утворюється конденсат, що може призвести до поширення мікроорганізмів та виникнення неприємного запаху. Тому рекомендується вимикати кондиціонер за кілька хвилин до зупинки авто. Якщо неприємний прілий запах вже з'явився, скористайтеся аерозольними очисниками системи кондиціонування, щоб позбутися бактерій.

Що робити в умовах вологого клімату

Це виключення. За таких умов краще вимикати кондиціонер після зупинки, інакше є ризик запотівання скла. Кондиціонер, що працює, забирає деяку потужність мотора, особливо в автомобілях з електроприводами. Це може призвести до зменшення продуктивності. Тому рекомендується запускати двигун з вимкненим кондиціонером та вмикати його після зниження обертів до робочих, щоб уникнути перевантаження агрегатів та приладів.

Як правильно запустити кондиціонер

Запускаємо двигун, далі встановлюємо необхідну температуру та вмикаємо кондиціонер на мінімальне обдування. За кілька хвилин на мінімальному обдуванні збільшуємо швидкість або ставимо автоматичний режим охолодження. У режимі автоматичного обдування спрацьовує ще й режим рециркуляції повітря по салону. Тому кондиціонер показує більшу ефективність охолодження.

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