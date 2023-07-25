Кондиционер в авто: как правильно включать и выключать

Когда двигатель с кондиционером выключается одновременно в салоне образуется конденсат, что может привести к распространению микроорганизмов и возникновению неприятного запаха. Фото: freepik

Часто водители по окончании путешествия глушат мотор и одновременно выключают кондиционер. Специалисты не советуют такого делать в большинстве случаев, и вот из-за чего.

Об этом написала Твоя машина.

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Когда двигатель с кондиционером выключается одновременно в салоне образуется конденсат, что может привести к распространению микроорганизмов и возникновению неприятного запаха. Поэтому рекомендуется выключать кондиционер за несколько минут до остановки автомобиля. Если неприятный прелый запах уже появился, воспользуйтесь аэрозольными очистителями системы кондиционирования, чтобы избавиться от бактерий.

Что делать в условиях влажного климата

Это исключение. В таких условиях лучше выключать кондиционер после остановки, иначе есть риск запотевания стекла. Работающий кондиционер забирает некоторую мощность мотора, особенно в автомобилях с электроприводами. Это может привести к снижению производительности. Поэтому рекомендуется запускать двигатель с выключенным кондиционером и включать его после снижения оборотов к рабочим, чтобы избежать перегрузки агрегатов и приборов.

Как правильно запустить кондиционер

Запускаем двигатель, затем устанавливаем необходимую температуру и включаем кондиционер на минимальное обдувание. Через несколько минут на минимальном обдуве увеличиваем скорость или ставим автоматический режим охлаждения. В режиме автоматического обдува срабатывает еще и режим рециркуляции воздуха по салону. Поэтому кондиционер показывает большую эффективность охлаждения.

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