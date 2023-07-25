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Когда нужно выключать кондиционер в авто после остановки

25 июля 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Кондиционер в авто: как правильно включать и выключать
Когда двигатель с кондиционером выключается одновременно в салоне образуется конденсат, что может привести к распространению микроорганизмов и возникновению неприятного запаха. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Часто водители по окончании путешествия глушат мотор и одновременно выключают кондиционер. Специалисты не советуют такого делать в большинстве случаев, и вот из-за чего.

Об этом написала Твоя машина.

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Порядок отключения кондиционера в авто

Когда двигатель с кондиционером выключается одновременно в салоне образуется конденсат, что может привести к распространению микроорганизмов и возникновению неприятного запаха. Поэтому рекомендуется выключать кондиционер за несколько минут до остановки автомобиля. Если неприятный прелый запах уже появился, воспользуйтесь аэрозольными очистителями системы кондиционирования, чтобы избавиться от бактерий.

Что делать в условиях влажного климата

Это исключение. В таких условиях лучше выключать кондиционер после остановки, иначе есть риск запотевания стекла. Работающий кондиционер забирает некоторую мощность мотора, особенно в автомобилях с электроприводами. Это может привести к снижению производительности. Поэтому рекомендуется запускать двигатель с выключенным кондиционером и включать его после снижения оборотов к рабочим, чтобы избежать перегрузки агрегатов и приборов.

Как правильно запустить кондиционер

Запускаем двигатель, затем устанавливаем необходимую температуру и включаем кондиционер на минимальное обдувание. Через несколько минут на минимальном обдуве увеличиваем скорость или ставим автоматический режим охлаждения. В режиме автоматического обдува срабатывает еще и режим рециркуляции воздуха по салону. Поэтому кондиционер показывает большую эффективность охлаждения.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также мы советовали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло на автомобиле.

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