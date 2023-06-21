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Який вигляд має компактний позашляховик ЛуАЗ у сучасному кузові: фото

21 червня 2023 22:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Який вигляд має компактний позашляховик ЛуАЗ у сучасному кузові: фото
Позашляховик ЛуАЗ у сучасному кузові. Фото: wheel-news
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Легендарні позашляховики 969 моделі ЛуАЗ вже не випускає багато років. Український дизайнер Роман Прядко показав українцям оновлений дизайн автомобіля при ймовірному перезапуску виробництва.

Про це повідомляє wheel-news

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Сучасний вигляд позашляховика ЛуАЗ

З 2006 року підприємство перекваліфікувалося на складання автобусів "Богдан". З того часу ЛуАЗ не бере участі на ринку. 

Український дизайнер Роман Прядко створив оновлений дизайн кузова для позашляховика ЛуАЗ-969. 

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Сучасний вигляд позашляховика ЛуАЗ. Фото: Роман Прядко

Сучасний кузов, який створив дизайнер, дуже схожий на Jeep або Mercedes-Benz G-клас. А круглі фари та радіаторна решітка нагадують "Волинянку".

Зазначається, що ця ідея може бути реалізована в тому випадку, якщо ЛуАЗ знову випускатиме автомобілі. Проте наразі це не планується.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які іномарки найчастіше купують українці. 

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