Как выглядит компактный внедорожник ЛуАЗ в современном кузове: фото

Внедорожник ЛуАЗ в современном кузове. Фото: wheel-news

Легендарные внедорожники 969 модели ЛуАЗ уже не выпускают многие годы. Украинский дизайнер Роман Прядко показал украинцам обновленный дизайн автомобиля при вероятном перезапуске производства.

Об этом сообщает wheel-news.

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С 2006 года предприятие переквалифицировалось в сборку автобусов "Богдан". С тех пор ЛуАЗ не участвует на рынке.

Украинский дизайнер Роман Прядко создал обновленный дизайн кузова для внедорожника "ЛуАЗ-969".

Современный вид внедорожника ЛуАЗ. Фото: Роман Прядко

Современный кузов, который создал дизайнер, очень похож на Jeep или Mercedes-Benz G-класс. А круглые фары и решетка радиатора напоминают "Волынянку".

Отмечается, что эта идея может быть реализована в том случае, если ЛуАЗ будет снова выпускать автомобили. Однако пока это не планируется.

Напомним, недавно мы писали, какие иномарки чаще покупают украинцы.