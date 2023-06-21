Как выглядит компактный внедорожник ЛуАЗ в современном кузове: фото
Легендарные внедорожники 969 модели ЛуАЗ уже не выпускают многие годы. Украинский дизайнер Роман Прядко показал украинцам обновленный дизайн автомобиля при вероятном перезапуске производства.
Об этом сообщает wheel-news.
Современный вид внедорожника ЛуАЗ
С 2006 года предприятие переквалифицировалось в сборку автобусов "Богдан". С тех пор ЛуАЗ не участвует на рынке.
Украинский дизайнер Роман Прядко создал обновленный дизайн кузова для внедорожника "ЛуАЗ-969".
Современный кузов, который создал дизайнер, очень похож на Jeep или Mercedes-Benz G-класс. А круглые фары и решетка радиатора напоминают "Волынянку".
Отмечается, что эта идея может быть реализована в том случае, если ЛуАЗ будет снова выпускать автомобили. Однако пока это не планируется.
Напомним, недавно мы писали, какие иномарки чаще покупают украинцы.