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Хитра задача з ПДР: половина не звертає увагу на деталі

1 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитра задача з ПДР: половина не звертає увагу на деталі
Чи дозволено маневр? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Вантажний автомобіль пригальмовує перед пішохідним переходом. Ззаду до нього наближається автомобіль і готується його об'їхати. Чи може водій легковика виконати такий маневр?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповідей

  1. Маневр заборонений.
  2. Маневр заборонений, якщо вантажівка пригальмовує перед "зеброю".
  3. Маневр дозволено.

Розбір задачі

Водій червоного авто намагається об'їхати вантажівку безпосередньо перед пішохідним переходом. Зверніть увагу, що на схемі дорога з одностороннім рухом. Про що свідчить відповідний знак.

Знак 5.5. "Дорога з одностороннім рухом"

Отже, маневр червоного авто не вважається обгоном, який заборонений на пішохідних переходах. Водій легковика просто перебудовується в іншу смугу.

Згідно з п. 18.4 ПДР, водій червоного автомобіля, коли перед нерегульованим пішохідним переходом автомобіль у сусідньому ряду зупинився або знизив швидкість, він також має зупинитися або знизити швидкість.

Продовжувати рух легковика дозволено, але спочатку поступившись дорогою пішоходам, якщо вони перебувають на "зебрі" (п. 18.1 ПДР). Ми бачимо, що пішоходів на переході немає.

Правильна відповідь №3

Маневр випередження водієві легкового автомобіля не заборонений. Але слід зауважити, що вантажівка перекриває водію червоного авто огляд переходу. Тому він не може достеменно знати, є пішоходи чи ні. Отже, водію варто утриматися від перебудови на іншу смугу з міркувань безпеки.

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.

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