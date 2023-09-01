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Хитрая задача по ПДД: половина не обращает внимание на детали

1 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Хитрая задача по ПДД: половина не обращает внимание на детали
Разрешен ли маневр? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Грузовой автомобиль тормозит перед пешеходным переходом, сзади к нему приближается авто и готовится его объехать. Может ли водитель легковушки выполнить такой маневр?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответов

  1. Маневр запрещен.
  2. Маневр запрещен, если грузовик притормаживает перед "зеброй".
  3. Маневр разрешен.

Разбор задачи

Водитель красного авто пытается объехать грузовик прямо перед пешеходным переходом. Обратите внимание, что на схеме дорога с односторонним движением. О чем свидетельствует соответствующий знак.

Символ 5.5. "Дорога с односторонним движением"

Следовательно, маневр красного автомобиля не считается обгоном, запрещенным на пешеходных переходах. Водитель легковушки просто перестраивается на другую полосу.

Согласно п. 18.4 ПДД, водитель красного автомобиля, когда перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль в соседнем ряду остановился или снизил скорость, он также должен остановиться или снизить скорость.

Продолжать движение легковушки разрешено, но сначала уступив дорогу пешеходам, если они находятся на "зебре" (п. 18.1 ПДД). Мы видим, что пешеходов на переходе нет.

Правильный ответ №3

Маневр опережения водителю легкового автомобиля не запрещен. Но следует заметить, что грузовик перекрывает водителю красного авто обзор перехода. Поэтому он не может точно знать, есть пешеходы или нет. Следовательно, водителю следует воздержаться от перестройки на другую полосу из соображений безопасности.

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

 

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