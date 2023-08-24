Тест по ПДД для опытных: два авто на главной, но один водитель не прав

Кто виноват в ДТП? Рисунок: "Украина за рулем".

Два автомобиля одновременно подъехали к регулируемому перекрестку, пытаясь повернуть налево, но никто из них не уступил и они столкнулись. Кто из водителей нарушил ПДД и является виновником аварии?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля. Вина обоюдная.

Разбор задачи

Есть регулируемый перекресток, на котором очередность движения устанавливается сигналами светофора, а не дорожными знаками (п. 16.1 ПДД).

Поэтому мы можем не обращать внимание на дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", 2.1 "Дайте дорогу", а также знак, указывающий изменение направления главной дороги на перекрестке.

Водитель синего авто двигается на зеленый сигнал светофора, поэтому он должен уступать дорогу только машинам, которые едут прямо навстречу или поворачивают направо (п. 16.6 ПДД).

Белому автомобилю разрешено поворачивать налево на зеленую стрелку в дополнительной секции светофора. Но во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом, водитель обязан дать дорогу машинам движущимся по другим направлениям (п. 16.9 ПДД).

Правильный ответ №2

Водитель белого автомобиля либо проигнорировал, либо забыл, либо не знал эти правила дорожного движения. Поэтому в ДТП виноват именно он.

Раньше мы писали, как получить страховку и доплату за нее после ДТП. Также были названы автомобили, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП.