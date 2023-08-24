Тест з ПДР для досвідчених: два авто на головній, але один водій не правий

Хто винен в ДТП? Малюнок: "Україна за кермом".

Два автомобілі одночасно під'їхали до регульованого перехрестя, намагаються повернути ліворуч, але ніхто з них не поступився й вони зіткнулися. Хто з водіїв порушив ПДР та є винуватцем аварії?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій білого автомобіля. Вина обопільна.

Розбір задачі

Маємо регульоване перехрестя, на якому черговість руху встановлюється сигналами світлофора, а не дорожніми знаками (п. 16.1 ПДР).

Тому ми можемо не звертати увагу на дорожні знаки 2.3 "Головна дорога", 2.1 "Дайте дорогу", а також на знак, що вказує зміну напрямку головної дороги на перехресті.

Водій синього авто рухається на зелений сигнал світлофора, тому він має поступатися дорогою лише машинам, які їдуть назустріч прямо або повертають праворуч (п. 16.6 ПДР).

Білому автомобілю дозволено повертати ліворуч на зелену стрілку в додатковій секції світлофора. Але під час руху в напрямку стрілки, увімкненої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом, водій зобов'язаний дати дорогу тим, хто рухається з інших напрямків (п. 16.9 ПДР).

Правильна відповідь №2

Водій білого автомобіля або проігнорував, або забувся, або й не знав ці правила дорожнього руху. Тому в ДТП винен саме він.

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