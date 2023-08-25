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Тест по ПДД: не только начинающие водители часто забывают это правило

25 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: не только начинающие водители часто забывают это правило
Кто кого должен пропустить? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

К перекрестку одновременно подъехали красный автомобиль, трамвай и троллейбус. Кто проедет последним?

Какая очередность проезда перекрестка

  1. Трамвай и троллейбус повернут налево одновременно, затем прямо поедет авто.
  2. Сначала проедет красный автомобиль, а затем трамвай и троллейбус.
  3. Трамвай проедет первым, авто — вторым, троллейбус — последним.
  4. Сначала проедет троллейбус, потом — трамвай, последним — авто.
  5. Трамвай проедет первым, потом троллейбус, последним авто.

Разбор задачи

Все транспортные средства находятся на равнозначной дороге. Но в такой ситуации трамвай имеет преимущество. Поскольку на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми ТС, приближающимися к нему по равнозначной дороге (п. 16.12 ПДД).

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Водитель троллейбуса, согласно п.1 6.13 ПДД, перед поворотом налево обязан дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении.

Если водитель троллейбуса не пропустит красное авто, он может быть оштрафован на 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

Итак, правильный ответ №3 .

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД об особенностях парковки. Также рассказывали, какое решение на дороге убережет водителя от ДТП.

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