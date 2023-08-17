Правильне рішення вбереже вас від ДТП: винен водій чи мотоцикліст

Хто міг уникнути зіткнення? Малюнок: "Україна за кермом".

Під час перебудови зі смуги на смугу водіям потрібно бути особливо уважним, особливо за щільного руху транспортних засобів. Розслабленість може коштувати надто дорого.

Про це написала "Україна за кермом".

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Умова задачі

Синє авто перебудовується в праву смугу. Водій вмикає сигнал повороту та уходить праворуч. Саме в цю мить відбувається зіткнення з мотоциклістом, якого він навіть не бачив. Хто з них винен у ДТП?

Варіанти відповіді

Винен мотоцикліст, адже він їхав в одному ряду з автомобілем, а це заборонено. Винен водій синього авто, бо не пропустив мотоцикліста. Обопільна вина водія синього авто і мотоцикліста.

Правильна відповідь: №2

Перед початком руху, перестроюванням й будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху (пункт 10.1 ПДР).

У такому випадку винний водій синього автомобіля.

Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу на перехресті, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.