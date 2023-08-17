Правильное решение убережет вас от ДТП: виноват водитель или мотоциклист

Кто мог избежать столкновения? Рисунок: "Украина за рулем".

При перестройке из полосы на полосу водителям нужно быть особенно внимательным, особенно при плотном движении транспортных средств. Расслабленность может стоить слишком дорого.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Условие задачи

Синий автомобиль перестраивается в правую полосу. Водитель включает сигнал поворота и выходит вправо. Именно в этот момент происходит столкновение с мотоциклистом, которого он даже не видел. Кто из них виноват в ДТП?

Варианты ответа

Виноват мотоциклист, ведь он ехал в одном ряду с автомобилем, а это запрещено. Виноват водитель синего авто, потому что не пропустил мотоциклиста. Обоюдная вина водителя синего авто и мотоциклиста.

Правильный ответ: №2

Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения (пункт 10.1 ПДД).

В нашем случае виноват водитель синего автомобиля.

Ранее мы предлагали тест по ПДД, кому предоставить дорогу на перекрестке, если оба водителя поворачивают направо. Также мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке.