Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Правильное решение убережет вас от ДТП: виноват водитель или мотоциклист arrow

Правильное решение убережет вас от ДТП: виноват водитель или мотоциклист

17 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Правильное решение убережет вас от ДТП: виноват водитель или мотоциклист
Кто мог избежать столкновения? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

При перестройке из полосы на полосу водителям нужно быть особенно внимательным, особенно при плотном движении транспортных средств. Расслабленность может стоить слишком дорого.

Об этом написала "Украина за рулем".

Читайте также:

Условие задачи

Синий автомобиль перестраивается в правую полосу. Водитель включает сигнал поворота и выходит вправо. Именно в этот момент происходит столкновение с мотоциклистом, которого он даже не видел. Кто из них виноват в ДТП?

Варианты ответа

  1. Виноват мотоциклист, ведь он ехал в одном ряду с автомобилем, а это запрещено.
  2. Виноват водитель синего авто, потому что не пропустил мотоциклиста.
  3. Обоюдная вина водителя синего авто и мотоциклиста.

Правильный ответ: №2

Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения (пункт 10.1 ПДД).
В нашем случае виноват водитель синего автомобиля.

Ранее мы предлагали тест по ПДД, кому предоставить дорогу на перекрестке, если оба водителя поворачивают направо. Также мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз