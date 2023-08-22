Ошибаются почти все: задача по ПДД об особенностях парковки
Вся парковка уже занята другими авто, а свободными остались только места для водителей с инвалидностью. Можно ли там остановиться?
Об этом написала "Украина за рулем".
Варианты ответов
- Можно.
- Можно для посадки или высадки пассажира.
- Можно при наличии опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".
- Нельзя.
Разбор задачи
- Это место предназначено для стоянки авто водителей с инвалидностью или лиц, их возящих.
- Специальные места есть на каждой стоянке в Украине (10% всех паркомест). Такие места обозначены знаком или разметкой 1.30.
- Под стоянкой понимается прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований ПДД, посадкой (высадкой) пассажиров, погрузкой (разгрузкой) груза (п. 1.10 ПДД).
Правильный ответ
Остановка не запрещена. Правильные ответы — варианты 1 и 2.
Но если вы поставили здесь машину надолго и пошли по своим делам, это будет считаться нарушением ПДД, а вам грозит административный штраф.
Штраф за парковку на месте для стоянки людей с инвалидностью
- за парковку на месте для лиц с инвалидностью: 1020-1700 грн;
- повторная стоянка: 2040–2550 грн;
- создание препятствия водителям с инвалидностью или перевозящим их лицам в стоянке или остановке ТС: 1020-1700 грн;
- незаконное использование значка "Водитель с инвалидностью": 1020-2700 грн.
Нужно ли устанавливать значок "Водитель с инвалидностью" на авто
Установка такого значка необязательна. Для парковки на месте для водителей с инвалидностью достаточно иметь при себе удостоверение об инвалидности или же можно показать явные признаки инвалидности.
Раньше мы рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке. Также предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто.