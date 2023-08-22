Ошибаются почти все: задача по ПДД об особенностях парковки

Можно ли остановиться? Рисунок: "Украина за рулем"

Вся парковка уже занята другими авто, а свободными остались только места для водителей с инвалидностью. Можно ли там остановиться?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответов

Можно. Можно для посадки или высадки пассажира. Можно при наличии опознавательного знака "Водитель с инвалидностью". Нельзя.

Разбор задачи

Это место предназначено для стоянки авто водителей с инвалидностью или лиц, их возящих.

Специальные места есть на каждой стоянке в Украине (10% всех паркомест). Такие места обозначены знаком или разметкой 1.30.

Под стоянкой понимается прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований ПДД, посадкой (высадкой) пассажиров, погрузкой (разгрузкой) груза (п. 1.10 ПДД).

Правильный ответ

Остановка не запрещена. Правильные ответы — варианты 1 и 2.

Но если вы поставили здесь машину надолго и пошли по своим делам, это будет считаться нарушением ПДД, а вам грозит административный штраф.

Штраф за парковку на месте для стоянки людей с инвалидностью

за парковку на месте для лиц с инвалидностью: 1020-1700 грн;

повторная стоянка: 2040–2550 грн;

создание препятствия водителям с инвалидностью или перевозящим их лицам в стоянке или остановке ТС: 1020-1700 грн;

незаконное использование значка "Водитель с инвалидностью": 1020-2700 грн.

Нужно ли устанавливать значок "Водитель с инвалидностью" на авто

Установка такого значка необязательна. Для парковки на месте для водителей с инвалидностью достаточно иметь при себе удостоверение об инвалидности или же можно показать явные признаки инвалидности.

Раньше мы рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке. Также предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто.