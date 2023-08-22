Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Ошибаются почти все: задача по ПДД об особенностях парковки arrow

Ошибаются почти все: задача по ПДД об особенностях парковки

22 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Ошибаются почти все: задача по ПДД об особенностях парковки
Можно ли остановиться? Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Вся парковка уже занята другими авто, а свободными остались только места для водителей с инвалидностью. Можно ли там остановиться?

Об этом написала "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответов

  1. Можно.
  2. Можно для посадки или высадки пассажира.
  3. Можно при наличии опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".
  4. Нельзя.

Разбор задачи

  • Это место предназначено для стоянки авто водителей с инвалидностью или лиц, их возящих.
  • Специальные места есть на каждой стоянке в Украине (10% всех паркомест). Такие места обозначены знаком или разметкой 1.30.
  • Под стоянкой понимается прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований ПДД, посадкой (высадкой) пассажиров, погрузкой (разгрузкой) груза (п. 1.10 ПДД).

Правильный ответ

Остановка не запрещена. Правильные ответы — варианты 1 и 2.

Но если вы поставили здесь машину надолго и пошли по своим делам, это будет считаться нарушением ПДД, а вам грозит административный штраф.

Штраф за парковку на месте для стоянки людей с инвалидностью

  • за парковку на месте для лиц с инвалидностью: 1020-1700 грн;
  • повторная стоянка: 2040–2550 грн;
  • создание препятствия водителям с инвалидностью или перевозящим их лицам в стоянке или остановке ТС: 1020-1700 грн;
  • незаконное использование значка "Водитель с инвалидностью": 1020-2700 грн.

Нужно ли устанавливать значок "Водитель с инвалидностью" на авто

Установка такого значка необязательна. Для парковки на месте для водителей с инвалидностью достаточно иметь при себе удостоверение об инвалидности или же можно показать явные признаки инвалидности.

Раньше мы рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке. Также предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз