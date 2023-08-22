Помиляються майже усі: задача з ПДР про особливості паркування

Чи можна зупинитися? Малюнок: "Україна за кермом"

Уся парковка вже зайнята іншими авто, а вільними залишилися лише місця для водіїв з інвалідністю. Чи можна там зупинитися?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповідей

Можна. Можна, для посадки або висадки пасажира. Можна, за наявності розпізнавального знаку "Водій з інвалідністю". Не можна.

Розбір задачі

Це місце призначене для стоянки авто водіїв з інвалідністю або осіб, що їх возять.

Спеціальні місця є на кожній стоянці в Україні (10% від усіх паркомісць). Такі місця позначені знаком або розміткою 1.30.

Під стоянкою розуміється припинення руху транспортного засобу на час понад 5 хвилин з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог ПДР, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу (п. 1.10 ПДР).

Правильна відповідь

Зупинка не заборонена. Правильні відповіді — варіанти 1 та 2.

Якщо ж ви поставили тут машину надовго та пішли у своїх справах, це буде вважатися порушенням ПДР, а вам загрожуватиме адміністративний штраф.

Штраф за паркування на місці для стоянки людей з інвалідністю

за паркування на місці для осіб з інвалідністю: 1020-1700 грн

повторна стоянка: 2040-2550 грн;

створення перешкоди водіям з інвалідністю або особам, які їх перевозять, у стоянці або зупинці ТЗ: 1020-1700 грн;

незаконне використання значка "Водій з інвалідністю": 1020-2700 грн.

Чи потрібно встановлювати значок "Водій з інвалідністю" на авто

Встановлювати такий значок необов’язково. Для паркування на місці для водіїв з інвалідністю достатньо мати при собі посвідчення про інвалідність або ж можна показати явні ознаки інвалідності.

Раніше ми розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті. Також пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто.