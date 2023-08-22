Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Помиляються майже усі: задача з ПДР про особливості паркування arrow

Помиляються майже усі: задача з ПДР про особливості паркування

22 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Помиляються майже усі: задача з ПДР про особливості паркування
Чи можна зупинитися? Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Уся парковка вже зайнята іншими авто, а вільними залишилися лише місця для водіїв з інвалідністю. Чи можна там зупинитися?

Про це написала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповідей

  1. Можна.
  2. Можна, для посадки або висадки пасажира.
  3. Можна, за наявності розпізнавального знаку "Водій з інвалідністю".
  4. Не можна.

Розбір задачі

  • Це місце призначене для стоянки авто водіїв з інвалідністю або осіб, що їх возять.
  • Спеціальні місця є на кожній стоянці в Україні (10% від усіх паркомісць). Такі місця позначені знаком або розміткою 1.30.
  • Під стоянкою розуміється припинення руху транспортного засобу на час понад 5 хвилин з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог ПДР, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу (п. 1.10 ПДР).

Правильна відповідь

Зупинка не заборонена. Правильні відповіді — варіанти 1 та 2.

Якщо ж ви поставили тут машину надовго та пішли у своїх справах, це буде вважатися порушенням ПДР, а вам загрожуватиме адміністративний штраф.

Штраф за паркування на місці для стоянки людей з інвалідністю

  • за паркування на місці для осіб з інвалідністю: 1020-1700 грн
  • повторна стоянка: 2040-2550 грн;
  • створення перешкоди водіям з інвалідністю або особам, які їх перевозять, у стоянці або зупинці ТЗ: 1020-1700 грн;
  • незаконне використання значка "Водій з інвалідністю": 1020-2700 грн.

Чи потрібно встановлювати значок "Водій з інвалідністю" на авто

Встановлювати такий значок необов’язково. Для паркування на місці для водіїв з інвалідністю достатньо мати при собі посвідчення про інвалідність або ж можна показати явні ознаки інвалідності.

Раніше ми розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті. Також пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз