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Тест з ПДР: не лише водії-початківці часто забувають це правило

25 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: не лише водії-початківці часто забувають це правило
Хто кого має пропустити? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

До перехрестя одночасно під'їхали червоне авто, трамвай і тролейбус. Хто проїде останнім?

Яка черговість проїзду перехрестя

  1. Трамвай та тролейбус повернуть ліворуч одночасно, потім прямо поїде авто.
  2. Спочатку проїде червоне авто, а потім трамвай і тролейбус.
  3. Трамвай проїде першим, авто — другим, тролейбус — останнім.
  4. Спочатку проїде тролейбус, потім — трамвай, останнім — авто.
  5. Трамвай проїде першим, потім — тролейбус, останнім — авто.

Розбір задачі

Всі транспортні засоби знаходяться на рівнозначній дорозі. Але за такої ситуації трамвай має перевагу. Позаяк на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою (п. 16.12 ПДР).

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Водій тролейбусу, згідно з п.1 6.13 ПДР, перед поворотом ліворуч зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку.

Якщо водій тролейбусу не пропустить червоне авто він може бути оштрафований на 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Отже, правильна відповідь №3.

Раніше ми пропонували розв’язати задачу з ПДР про особливості паркування. Також розповідали, яке рішення на дорозі вбереже водія від ДТП.

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