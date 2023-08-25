Тест з ПДР: не лише водії-початківці часто забувають це правило

Хто кого має пропустити? Малюнок: "Україна за кермом".

До перехрестя одночасно під'їхали червоне авто, трамвай і тролейбус. Хто проїде останнім?

Яка черговість проїзду перехрестя

Трамвай та тролейбус повернуть ліворуч одночасно, потім прямо поїде авто. Спочатку проїде червоне авто, а потім трамвай і тролейбус. Трамвай проїде першим, авто — другим, тролейбус — останнім. Спочатку проїде тролейбус, потім — трамвай, останнім — авто. Трамвай проїде першим, потім — тролейбус, останнім — авто.

Розбір задачі

Всі транспортні засоби знаходяться на рівнозначній дорозі. Але за такої ситуації трамвай має перевагу. Позаяк на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою (п. 16.12 ПДР).

Читайте також:

Водій тролейбусу, згідно з п.1 6.13 ПДР, перед поворотом ліворуч зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку.

Якщо водій тролейбусу не пропустить червоне авто він може бути оштрафований на 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Отже, правильна відповідь №3 .

Раніше ми пропонували розв’язати задачу з ПДР про особливості паркування. Також розповідали, яке рішення на дорозі вбереже водія від ДТП.