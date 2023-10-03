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Концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2023-2024 роках

3 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2023-2024 роках
Скоро на світовому ринку зміниться мода на кольори нових авто. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями в BASF заявили, що класичний автомобільний колірний круг своє віджив. Тому компанія представила нову колекцію кольорів для авто, створену за допомогою поєднання людського та штучного інтелектів.

Нова колекція автокольорів On Volude пропонує різні відтінки для окремих регіонів світу, розповіли на сайті компанії.

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Акцент зроблено на яскравих бежевих кольорах. Пастельні відтінки вводять в дизайн цікаві не автомобільні колірні позиції.

"Виразні кольори відображають наше бажання спілкуватися та висловлюватися. Коли ми додаємо не автомобільні кольори, ми ще більше розширюємо цю розмову, створюючи нові та захопливі кольорові простори", — зазначив керівник відділу дизайну автомобільних кольорів у регіоні EMEA Марк Гут'яр.

Азійсько-Тихоокеанський регіон

Пропонуються пастельні відтінки зеленого та флуоресцентного червоного. Вони покликані наголосити на індивідуальності автомобілістів.

"Палітра здатна створювати дивовижні гармонії, які є футуристичними, сучасними та грайливими взаємодіями між комбінаціями кольорів та ефектів", — підкреслив керівник відділу дизайну автомобільних кольорів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Чіхару Мацухара.

Північна Америка

На континенті стануть модними м'які відтінки жовтого та зеленого. Кольори в Америці сприяють ефекту охолодження автомобіля за допомогою сонячного відбиття та працюють з концепціями мобільності.

"У колекції червоні пастельні та середні тони замінені на відновлювальні жовті та зелені ефекти, що нагадують про оновлення", — підсумувала керівник відділу дизайну автомобільних кольорів в Америці Ліз Хоффман.

Нова колекція автомобільних кольорів On Volude. Фото: BASF

Нагадаємо, у 2023 році українці надавали перевагу білим, сірим та чорним авто. Також експерти назвали найкращі кольори для перепродажу авто.

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