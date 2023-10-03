Концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах
На днях в BASF заявили, что классический автомобильный цветовой круг свое отжил. Поэтому компания представила новую цветовую коллекцию для авто, созданную при помощи сочетания человеческого и искусственного интеллектов.
Новая коллекция автоцветов On Volude предлагает разные оттенки для отдельных регионов мира, рассказали на сайте компании.
Палитра для Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA)
Акцент сделан на ярких бежевых цветах. Пастельные оттенки вводят в дизайн интересные не автомобильные цветовые позиции.
"Выразительные цвета отражают наше желание общаться и выражаться. Когда мы добавляем не автомобильные цвета, мы еще больше расширяем этот разговор, создавая новые и увлекательные цветовые пространства", — отметил руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в регионе EMEA Марк Гутьяр.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Предлагаются пастельные оттенки зеленого и красного флуоресцентного. Они призваны подчеркнуть индивидуальность автомобилистов.
"Палитра способна создавать удивительные гармонии, которые являются футуристическими, современными и игривыми взаимодействиями между комбинациями цветов и эффектов", — подчеркнул руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чихар Мацухар.
Северная Америка
На континенте станут модными мягкие оттенки желтого и зеленого. Цвета в Америке способствуют эффекту охлаждения автомобиля с помощью солнечного отражения и работают с концепциями мобильности.
"В коллекции красные пастельные и средние тона заменены восстановительными желтыми и зелеными эффектами, напоминающими об обновлениях", — подытожила руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в Америке Лиз Хоффман.
Напомним, в 2023 году украинцы предпочитали белые, серые и черные авто. Также эксперты назвали самые лучшие цвета для перепродажи авто.