Концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.

Скоро на мировом рынке изменится мода на цвета новых авто. Фото: motor1.com

На днях в BASF заявили, что классический автомобильный цветовой круг свое отжил. Поэтому компания представила новую цветовую коллекцию для авто, созданную при помощи сочетания человеческого и искусственного интеллектов.

Новая коллекция автоцветов On Volude предлагает разные оттенки для отдельных регионов мира, рассказали на сайте компании.

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Акцент сделан на ярких бежевых цветах. Пастельные оттенки вводят в дизайн интересные не автомобильные цветовые позиции.

"Выразительные цвета отражают наше желание общаться и выражаться. Когда мы добавляем не автомобильные цвета, мы еще больше расширяем этот разговор, создавая новые и увлекательные цветовые пространства", — отметил руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в регионе EMEA Марк Гутьяр.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Предлагаются пастельные оттенки зеленого и красного флуоресцентного. Они призваны подчеркнуть индивидуальность автомобилистов.

"Палитра способна создавать удивительные гармонии, которые являются футуристическими, современными и игривыми взаимодействиями между комбинациями цветов и эффектов", — подчеркнул руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чихар Мацухар.

Северная Америка

На континенте станут модными мягкие оттенки желтого и зеленого. Цвета в Америке способствуют эффекту охлаждения автомобиля с помощью солнечного отражения и работают с концепциями мобильности.

"В коллекции красные пастельные и средние тона заменены восстановительными желтыми и зелеными эффектами, напоминающими об обновлениях", — подытожила руководитель отдела дизайна автомобильных цветов в Америке Лиз Хоффман.

Новая коллекция автомобильных цветов On Volude. Фото: BASF

Напомним, в 2023 году украинцы предпочитали белые, серые и черные авто. Также эксперты назвали самые лучшие цвета для перепродажи авто.