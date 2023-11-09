Краш-тест: які чотири пікапи небезпечні для пасажирів

Виробникам пікапів потрібно працювати над усуненням серйозних недоліків безпеки. Фото: IIHS

Чотири пікапи 2023 року випуску — Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra та RAM 1500 — забезпечують надійний захист водіїв при бічних зіткненнях. Але вони не дотягують до потрібного рівня захисту пасажирів на задньому сидінні.

Про це повідомив Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS).

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Які оцінки отримали пікапи

IIHS запустив оновлений фронтальний тест з помірним перекриттям минулого року після того, як дослідження показало, що в нових автомобілях ризик смертельної травми для пристебнутих ременями безпеки пасажирів на другому ряду вищий, ніж для тих, хто сидить спереду.

В оновленому тесті передній манекен водія має розмір середнього дорослого чоловіка, а задній — розміром з маленьку жінку або 12-річну дитину.

Дослідники IIHS також розробили нові показники, які фокусуються на травмах, що найчастіше спостерігаються у пасажирів на задніх сидіннях.

Кабіни екіпажів Ram 1500, Ford F-150 та Toyota Tundra отримали гарні оцінки в оновленому боковому краш-тесті IIHS, а кабіна екіпажу Chevrolet Silverado 1500 2023 року — задовільну.

Однак в оновленому фронтальному краш-тесті з помірним перекриттям лише Tundra отримала "незадовільно". F-150, Ram 1500 та Silverado пройшли випробування на найнижчу оцінку — "погано".

Що загрожує пасажирам задніх сидінь

Вимірювання, зроблені на задньому манекені, показали, що травми грудної клітки, голови та шиї були ймовірними у F-150 та Ram 1500.

У Silverado ризик таких травм був дещо нижчим, але все одно надмірним.

Для Tundra ризик травм грудної клітки також був надто високим через погане розташування ременів безпеки, але ризик травм голови та шиї був лише незначно підвищеним.

"Великі пікапи не демонструють високі результати в новому оцінюванні помірного перекриття, як й в оновленому бічному тесті, який тепер є обов'язковою вимогою для отримання наших нагород Top Safety Pick", — підсумував президент IIHS Девід Харкі.

Раніше IIHS назвав найбезпечніші авто 2023 року. Також інститут з'ясував, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні.