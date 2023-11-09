Краш-тест — какие четыре пикапа опасны для пассажиров
Четыре пикапа 2023 года выпуска — Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra и RAM 1500 — обеспечивают надежную защиту водителей при боковых столкновениях. Но они не дотягивают до нужного уровня защиты пассажиров на заднем сиденье.
Об этом сообщил американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS).
Какие оценки получили пикапы
IIHS запустил обновленный фронтальный тест с умеренным перекрытием в прошлом году после того, как исследование показало, что в новых автомобилях риск смертельной травмы для пристегнутых ремнями безопасности пассажиров на втором ряду выше, чем для сидящих спереди.
В обновленном тесте передний манекен водителя имеет размер среднего взрослого мужчины, а задний — размером с маленькую женщину или 12-летнего ребенка.
Исследователи IIHS также разработали новые показатели, которые фокусируются на травмах, наиболее часто наблюдаемых у пассажиров на задних сиденьях.
Кабины экипажей Ram 1500, Ford F-150 и Toyota Tundra получили хорошие оценки в обновленном боковом краш-тесте IIHS, а кабина экипажа Chevrolet Silverado 1500 2023 — удовлетворительную.
Однако в обновленном фронтальном краш-тесте с умеренным перекрытием только Tundra получила "неудовлетворительно". F-150, Ram 1500 и Silverado прошли испытания на самую низкую оценку — "плохо".
Что угрожает пассажирам задних сидений
Измерения, сделанные на заднем манекене, показали, что травмы грудной клетки, головы и шеи были возможны в F-150 и Ram 1500.
У Silverado риск таких травм был несколько ниже, но все равно чрезмерным.
Для Tundra риск травм грудной клетки также был слишком высоким из-за плохого расположения ремней безопасности, но риск травм головы и шеи был лишь незначительно повышен.
"Большие пикапы не демонстрируют высокие результаты в новой оценке умеренного перекрытия, как и в обновленном боковом тесте, который теперь является обязательным требованием для получения наших наград Top Safety Pick", — подытожил президент IIHS Дэвид Харки.
Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.
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