Краш-тест: какие четыре пикапа опасны для пассажиров

Производителям пикапов нужно работать над устранением серьезных недостатков безопасности. Фото: IIHS

Четыре пикапа 2023 года выпуска — Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra и RAM 1500 — обеспечивают надежную защиту водителей при боковых столкновениях. Но они не дотягивают до нужного уровня защиты пассажиров на заднем сиденье.

Об этом сообщил американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

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Какие оценки получили пикапы

IIHS запустил обновленный фронтальный тест с умеренным перекрытием в прошлом году после того, как исследование показало, что в новых автомобилях риск смертельной травмы для пристегнутых ремнями безопасности пассажиров на втором ряду выше, чем для сидящих спереди.

В обновленном тесте передний манекен водителя имеет размер среднего взрослого мужчины, а задний — размером с маленькую женщину или 12-летнего ребенка.

Исследователи IIHS также разработали новые показатели, которые фокусируются на травмах, наиболее часто наблюдаемых у пассажиров на задних сиденьях.

Кабины экипажей Ram 1500, Ford F-150 и Toyota Tundra получили хорошие оценки в обновленном боковом краш-тесте IIHS, а кабина экипажа Chevrolet Silverado 1500 2023 — удовлетворительную.

Однако в обновленном фронтальном краш-тесте с умеренным перекрытием только Tundra получила "неудовлетворительно". F-150, Ram 1500 и Silverado прошли испытания на самую низкую оценку — "плохо".

Что угрожает пассажирам задних сидений

Измерения, сделанные на заднем манекене, показали, что травмы грудной клетки, головы и шеи были возможны в F-150 и Ram 1500.

У Silverado риск таких травм был несколько ниже, но все равно чрезмерным.

Для Tundra риск травм грудной клетки также был слишком высоким из-за плохого расположения ремней безопасности, но риск травм головы и шеи был лишь незначительно повышен.

"Большие пикапы не демонстрируют высокие результаты в новой оценке умеренного перекрытия, как и в обновленном боковом тесте, который теперь является обязательным требованием для получения наших наград Top Safety Pick", — подытожил президент IIHS Дэвид Харки.

Ранее IIHS назвал самые безопасные автомобили 2023 года. Также институт выяснил, какие седаны небезопасны для пассажиров на заднем сиденье.