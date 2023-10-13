Найкращі англійські автомобілі, які рекомендують британські водії

Найкращі англійські авто, які рекомендують британські водії
Англійський автопром має заслужену славу серед прихильників високого стилю автомобільної моди. Але серед купи моделей, британці виокремлюють три головні.
Про це повідомила Avtosota.
1. Jaguar F-PACE
Розкішний позашляховик з 3 л двигуном V6 потужністю до 380 к.с. Розганяється до 100 км/год за 5,5 секунд. При цьому витрачає лише 7,5 л палива на 100 км шляху. Має просторий та комфортний салон. Розміри авто: 4731 х 1936 х 1652 мм. Кліренс — 213 мм.
2. Mini Cooper
Компактний розмір дозволяє легко маневрувати на міських вулицях. Машина має 1,5 л двигун з турбонаддувом потужністю 134 к.с. Розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди. Mini Cooper витрачає 5,5 л палива на 100 км шляху. Розміри авто: 3850 х 1727 х 1414 мм. Кліренс — 125 мм.
3. Land Rover Range Rover
Авто поєднує розкіш з можливостями позашляховика. Range Rover, оснащений 5 л двигуном V8 з наддувом потужністю 525 к.с., розганяється до 100 км/год за 5,4 секунди. Підтримує середню витрату пального на рівні 9,5 л на 100 км шляху. Розміри авто: 5000 х 2073 х 1869 мм. Кліренс — 220 мм.
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