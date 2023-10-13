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Найкращі англійські авто, які рекомендують британські водії

13 жовтня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Найкращі англійські автомобілі, які рекомендують британські водії
Потужні британські позашляховики споживають на причуд мало пального. Фото: caranddriver.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Англійський автопром має заслужену славу серед прихильників високого стилю автомобільної моди. Але серед купи моделей, британці виокремлюють три головні.

Про це повідомила Avtosota.

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1. Jaguar F-PACE

Фото: autoexpress.co.uk

Розкішний позашляховик з 3 л двигуном V6 потужністю до 380 к.с. Розганяється до 100 км/год за 5,5 секунд. При цьому витрачає лише 7,5 л палива на 100 км шляху. Має просторий та комфортний салон. Розміри авто: 4731 х 1936 х 1652 мм. Кліренс — 213 мм.

2. Mini Cooper

Фото: infocar.ua

Компактний розмір дозволяє легко маневрувати на міських вулицях. Машина має 1,5 л двигун з турбонаддувом потужністю 134 к.с. Розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди. Mini Cooper витрачає 5,5 л палива на 100 км шляху. Розміри авто: 3850 х 1727 х 1414 мм. Кліренс — 125 мм.

3. Land Rover Range Rover

Фото: infocar.ua

Авто поєднує розкіш з можливостями позашляховика. Range Rover, оснащений 5 л двигуном V8 з наддувом потужністю 525 к.с., розганяється до 100 км/год за 5,4 секунди. Підтримує середню витрату пального на рівні 9,5 л на 100 км шляху. Розміри авто: 5000 х 2073 х 1869 мм. Кліренс — 220 мм.

Раніше ми повідомляли про найкращі авто, які рекомендують американські та німецькі водії.

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