Лучшие английские авто, которые рекомендуют британские водители

Мощные британские внедорожники потребляют на удивление мало горючего. Фото: caranddriver.com

Английский автопром имеет заслуженную славу среди поклонников высокого стиля автомобильной моды. Но среди кучи моделей, британцы выделяют три главных.

Об этом сообщила Avtosota.

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1. Jaguar F-PACE

Фото: autoexpress.co.uk

Роскошный внедорожник с 3 л двигателем V6 мощностью до 380 л. Разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды. При этом тратит всего 7,5 л топлива на 100 км пути. Обладает просторным и комфортным салоном. Размеры авто: 4731 х 1936 х 1652 мм. Клиренс — 213 мм.

2. Mini Cooper

Фото: infocar.ua

Компактный размер позволяет легко маневрировать по городским улицам. Машина имеет 1,5 л двигатель с турбонаддувом мощностью 134 л.с. Разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды. Mini Cooper тратит 5,5 л топлива на 100 км пути. Размеры авто: 3850 х 1727 х 1414 мм. Клиренс — 125 мм.

3. Land Rover Range Rover

Фото: infocar.ua

Автомобиль сочетает роскошь с возможностями внедорожника. Range Rover, оснащенный 5 л двигателем V8 со сверхдувом мощностью 525 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды. Поддерживает средний расход горючего на уровне 9,5 л на 100 км пути. Размеры авто: 5000 х 2073 х 1869 мм. Клиренс — 220 мм.

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