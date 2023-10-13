Лучшие английские авто, которые рекомендуют британские водители
Английский автопром имеет заслуженную славу среди поклонников высокого стиля автомобильной моды. Но среди кучи моделей, британцы выделяют три главных.
Об этом сообщила Avtosota.
1. Jaguar F-PACE
Роскошный внедорожник с 3 л двигателем V6 мощностью до 380 л. Разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды. При этом тратит всего 7,5 л топлива на 100 км пути. Обладает просторным и комфортным салоном. Размеры авто: 4731 х 1936 х 1652 мм. Клиренс — 213 мм.
2. Mini Cooper
Компактный размер позволяет легко маневрировать по городским улицам. Машина имеет 1,5 л двигатель с турбонаддувом мощностью 134 л.с. Разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды. Mini Cooper тратит 5,5 л топлива на 100 км пути. Размеры авто: 3850 х 1727 х 1414 мм. Клиренс — 125 мм.
3. Land Rover Range Rover
Автомобиль сочетает роскошь с возможностями внедорожника. Range Rover, оснащенный 5 л двигателем V8 со сверхдувом мощностью 525 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды. Поддерживает средний расход горючего на уровне 9,5 л на 100 км пути. Размеры авто: 5000 х 2073 х 1869 мм. Клиренс — 220 мм.
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