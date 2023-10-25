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Названі п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів авто

25 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названі п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів авто
Двигун не обов'язково повинен мати 6 циліндрів та об'єм 4 л, щоб рухати потужні автомобілі. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Чотирициліндрові двигуни асоціюються з базовими приміськими автомобілями, але вони приводять у рух все – від спорткарів до вантажівок. Поряд з тим, що деякі з них є синонімами дивовижної потужності та надійності, вони ще й доводять, що двигуну не потрібно більше кінських сил або циліндрів, щоб вважатися легендарною силовою установкою.

Рейтинг найкращих 4-циліндрових двигунів склав HotCars.

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1. Mercedes-AMG M139

  • Об’єм 2 л.
  • Турбонаддув.
  • Потужність від 382 до 469 к.с.
  • Використовується в Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S та Mercedes-AMG SL43.

2. Volvo 2.0L VEP4

  • Об'єм 2 л.
  • Подвійний турбонаддув.
  • Потужність від 400 до 455 к.с.
  • Використовується в Volvo S60, V60, XC60 та Polestar 1.

3. Ford EcoBoost

  • Об'єм 2,3 л.
  • Турбонаддув.
  • Потужність від 270 до 405 к.с.
  • Використовується в Ford Explorer, Bronco, Ranger та Mustang.

4. Honda K20C1

  • Об'єм 2 л.
  • Турбонаддув.
  • Потужність від 306 до 320 к.с.
  • Використовується в Honda Civic Type R FL5 та Acura Integra Type S DE5.

5. Volkswagen EA888

  • Об'єм 2 л.
  • Потужність від 197 до 320 к.с.
  • Використовується у різних авто Volkswagen Group, зокрема Golf GTI та Golf R.

Раніше ми представляли ТОП 5 найнадійніших німецьких двигунів. Також писали, як впізнати поганий двигун у вживаному авто.

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