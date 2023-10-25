Названі п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів авто

Двигун не обов'язково повинен мати 6 циліндрів та об'єм 4 л, щоб рухати потужні автомобілі. Фото: wikipedia

Чотирициліндрові двигуни асоціюються з базовими приміськими автомобілями, але вони приводять у рух все – від спорткарів до вантажівок. Поряд з тим, що деякі з них є синонімами дивовижної потужності та надійності, вони ще й доводять, що двигуну не потрібно більше кінських сил або циліндрів, щоб вважатися легендарною силовою установкою.

Рейтинг найкращих 4-циліндрових двигунів склав HotCars.

Читайте також:

1. Mercedes-AMG M139

Об’єм 2 л.

Турбонаддув.

Потужність від 382 до 469 к.с.

Використовується в Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S та Mercedes-AMG SL43.

2. Volvo 2.0L VEP4

Об'єм 2 л.

Подвійний турбонаддув.

Потужність від 400 до 455 к.с.

Використовується в Volvo S60, V60, XC60 та Polestar 1.

3. Ford EcoBoost

Об'єм 2,3 л.

Турбонаддув.

Потужність від 270 до 405 к.с.

Використовується в Ford Explorer, Bronco, Ranger та Mustang.

4. Honda K20C1

Об'єм 2 л.

Турбонаддув.

Потужність від 306 до 320 к.с.

Використовується в Honda Civic Type R FL5 та Acura Integra Type S DE5.

5. Volkswagen EA888

Об'єм 2 л.

Потужність від 197 до 320 к.с.

Використовується у різних авто Volkswagen Group, зокрема Golf GTI та Golf R.

Раніше ми представляли ТОП 5 найнадійніших німецьких двигунів. Також писали, як впізнати поганий двигун у вживаному авто.