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Названы пять лучших компактных, но мощных двигателей авто

25 октября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы пять лучших компактных, но мощных двигателей авто
Мотор не обязательно должен иметь 6 цилиндров и объем 4 л, чтобы двигать мощные автомобили. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Четырехцилиндровые двигатели ассоциируются с базовыми пригородными автомобилями, но они приводят в движение все — от спорткаров до грузовиков. Наряду с тем, что некоторые из них являются синонимами удивительной мощности и надежности, они еще и доказывают, что двигателю не нужно больше лошадиных сил или цилиндров, чтобы считаться легендарной силовой установкой.

Рейтинг самых лучших 4-цилиндровых двигателей составил HotCars.

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1. Mercedes-AMG M139

  • Объем 2 л.
  • Турбонаддув.
  • Мощность от 382 до 469 л.с.
  • Используется в Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S и Mercedes-AMG SL43.

2. Volvo 2.0L VEP4

  • Объем 2 л.
  • Двойной турбонаддув.
  • Мощность от 400 до 455 л.с.
  • Используется в Volvo S60, V60, XC60 и Polestar 1.

3. Ford EcoBoost

  • Объем 2,3 л.
  • Турбонаддув.
  • Мощность от 270 до 405 л.
  • Используется в Ford Explorer, Bronco, Ranger и Mustang.

4. Honda K20C1

  • Объем 2 л.
  • Турбонаддув.
  • Мощность от 306 до 320 л.
  • Используется в Honda Civic Type R FL5 и Acura Integra Type S DE5.

5. Volkswagen EA888

  • Объем 2 л.
  • Мощность от 197 до 320 л.с.
  • Используется в различных автомобилях Volkswagen Group, в частности Golf GTI и Golf R.

Ранее мы представляли ТОП 5 самых надежных германских двигателей. Также писали, как узнать плохой двигатель в подержанном авто.

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