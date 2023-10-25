Названы пять лучших компактных, но мощных двигателей авто

Мотор не обязательно должен иметь 6 цилиндров и объем 4 л, чтобы двигать мощные автомобили. Фото: wikipedia

Четырехцилиндровые двигатели ассоциируются с базовыми пригородными автомобилями, но они приводят в движение все — от спорткаров до грузовиков. Наряду с тем, что некоторые из них являются синонимами удивительной мощности и надежности, они еще и доказывают, что двигателю не нужно больше лошадиных сил или цилиндров, чтобы считаться легендарной силовой установкой.

Рейтинг самых лучших 4-цилиндровых двигателей составил HotCars.

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1. Mercedes-AMG M139

Объем 2 л.

Турбонаддув.

Мощность от 382 до 469 л.с.

Используется в Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S и Mercedes-AMG SL43.

2. Volvo 2.0L VEP4

Объем 2 л.

Двойной турбонаддув.

Мощность от 400 до 455 л.с.

Используется в Volvo S60, V60, XC60 и Polestar 1.

3. Ford EcoBoost

Объем 2,3 л.

Турбонаддув.

Мощность от 270 до 405 л.

Используется в Ford Explorer, Bronco, Ranger и Mustang.

4. Honda K20C1

Объем 2 л.

Турбонаддув.

Мощность от 306 до 320 л.

Используется в Honda Civic Type R FL5 и Acura Integra Type S DE5.

5. Volkswagen EA888

Объем 2 л.

Мощность от 197 до 320 л.с.

Используется в различных автомобилях Volkswagen Group, в частности Golf GTI и Golf R.

Ранее мы представляли ТОП 5 самых надежных германских двигателей. Также писали, как узнать плохой двигатель в подержанном авто.