Названы пять лучших компактных, но мощных двигателей авто
25 октября 2023 19:45
Мотор не обязательно должен иметь 6 цилиндров и объем 4 л, чтобы двигать мощные автомобили. Фото: wikipedia
Четырехцилиндровые двигатели ассоциируются с базовыми пригородными автомобилями, но они приводят в движение все — от спорткаров до грузовиков. Наряду с тем, что некоторые из них являются синонимами удивительной мощности и надежности, они еще и доказывают, что двигателю не нужно больше лошадиных сил или цилиндров, чтобы считаться легендарной силовой установкой.
Рейтинг самых лучших 4-цилиндровых двигателей составил HotCars.
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1. Mercedes-AMG M139
- Объем 2 л.
- Турбонаддув.
- Мощность от 382 до 469 л.с.
- Используется в Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S и Mercedes-AMG SL43.
2. Volvo 2.0L VEP4
- Объем 2 л.
- Двойной турбонаддув.
- Мощность от 400 до 455 л.с.
- Используется в Volvo S60, V60, XC60 и Polestar 1.
3. Ford EcoBoost
- Объем 2,3 л.
- Турбонаддув.
- Мощность от 270 до 405 л.
- Используется в Ford Explorer, Bronco, Ranger и Mustang.
4. Honda K20C1
- Объем 2 л.
- Турбонаддув.
- Мощность от 306 до 320 л.
- Используется в Honda Civic Type R FL5 и Acura Integra Type S DE5.
5. Volkswagen EA888
- Объем 2 л.
- Мощность от 197 до 320 л.с.
- Используется в различных автомобилях Volkswagen Group, в частности Golf GTI и Golf R.
Ранее мы представляли ТОП 5 самых надежных германских двигателей. Также писали, как узнать плохой двигатель в подержанном авто.
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