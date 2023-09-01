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Как узнать плохой двигатель в подержанном авто: лайфхаки для покупателей

1 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как узнать плохой двигатель в подержанном авто: лайфхаки для покупателей
Перед покупкой осмотрите двигатель автомобиля со всех сторон. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня популярность подержанных авто в Украине связана с их доступной ценой. Но важно не получить вместе с дешевой машиной еще и кучу серьезных дорогих технических проблем.

Как самостоятельно проверить двигатель б/у авто сообщила Avtosota.

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Проверка работы двигателя на слух

Для получения точной информации по этому тесту нужно производить такую оценку на холодном двигателе. Исправный двигатель должен работать тихо и равномерно, постепенно снижая обороты.

  • Ключевой момент: отсутствие стука гидрокомпенсатора. В первые моменты работы двигателя этот шум допустим, но он должен исчезнуть после нескольких оборотов коленчатого вала.
  • Стук поршня свидетельствует об увеличении зазоров деталей.
  • Грохот цепи ГРМ указывает на потенциальные проблемы с гидравлическим натяжителем.

Осмотр двигателя

С помощью фонарика загляните через отверстия в клапанных крышках. В идеале поверхность должна быть светлой с равномерным коричневым оттенком без значительного накопления остатков.

  • Черные масляные отложения в полости головки блока цилиндров свидетельствуют о проблемах.
  • Натяните промасленную перчатку на заливную маслиновую горловину. Надувание указывает на проблемную значительную утечку газа через поршневые кольца в картер.

Воспользуйтесь щупом уровня масла.

  • Подозрительно жидкое моторное масло указывает на загрязнение горючего.
  • Специфические желтая или белая эмульсии означают, что в масло попал антифриз.

Вид двигателя сверху

Двигатели часто чистят перед продажей, чтобы скрыть потенциальные утечки масла или антифриза. Иногда это делается не очень тщательно, и задняя часть двигателя остается немытой. Тонкий пласт сухой пыли свидетельствует, что двигатель, вероятно, не чистили — и это хорошая новость.

Выхлопные газы

  • Серый или синий выхлоп указывают на чрезмерное потребление смазки.
  • Черный дым сигнализирует об аномалиях топливной системы.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы публиковали ТОП 20 подержанных автомобилей, которые легко и быстро продаются.

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