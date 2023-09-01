Как узнать плохой двигатель в подержанном авто: лайфхаки для покупателей
Сегодня популярность подержанных авто в Украине связана с их доступной ценой. Но важно не получить вместе с дешевой машиной еще и кучу серьезных дорогих технических проблем.
Как самостоятельно проверить двигатель б/у авто сообщила Avtosota.
Проверка работы двигателя на слух
Для получения точной информации по этому тесту нужно производить такую оценку на холодном двигателе. Исправный двигатель должен работать тихо и равномерно, постепенно снижая обороты.
- Ключевой момент: отсутствие стука гидрокомпенсатора. В первые моменты работы двигателя этот шум допустим, но он должен исчезнуть после нескольких оборотов коленчатого вала.
- Стук поршня свидетельствует об увеличении зазоров деталей.
- Грохот цепи ГРМ указывает на потенциальные проблемы с гидравлическим натяжителем.
Осмотр двигателя
С помощью фонарика загляните через отверстия в клапанных крышках. В идеале поверхность должна быть светлой с равномерным коричневым оттенком без значительного накопления остатков.
- Черные масляные отложения в полости головки блока цилиндров свидетельствуют о проблемах.
- Натяните промасленную перчатку на заливную маслиновую горловину. Надувание указывает на проблемную значительную утечку газа через поршневые кольца в картер.
Воспользуйтесь щупом уровня масла.
- Подозрительно жидкое моторное масло указывает на загрязнение горючего.
- Специфические желтая или белая эмульсии означают, что в масло попал антифриз.
Вид двигателя сверху
Двигатели часто чистят перед продажей, чтобы скрыть потенциальные утечки масла или антифриза. Иногда это делается не очень тщательно, и задняя часть двигателя остается немытой. Тонкий пласт сухой пыли свидетельствует, что двигатель, вероятно, не чистили — и это хорошая новость.
Выхлопные газы
- Серый или синий выхлоп указывают на чрезмерное потребление смазки.
- Черный дым сигнализирует об аномалиях топливной системы.
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