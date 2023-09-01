Як впізнати поганий двигун у вживаному авто: лайфхаки для покупців

Перед покупкою огляньте двигун авто з усіх боків. Фото: freepik

Сьогодні популярність вживаних авто в Україні пов'язана з їх доступною ціною. Але важливо не отримати разом з дешевою машиною ще й купу серйозних вартісних технічних проблем.

Як самостійно перевірити двигун вживаного авто повідомила Avtosota.

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Перевірка роботи двигуна на слух

Для отримання точної інформації з цього тесту потрібно проводити таку оцінку на холодному двигуні. Справний двигун має працювати тихо та рівномірно, поступово знижуючи оберти.

Ключовий момент: відсутність стуку гідрокомпенсатора. В перші моменти роботи двигуна цей шум допустимий, але він має зникнути після кількох обертів колінчастого валу.

Стукіт поршня свідчить про збільшення зазорів деталей.

Гуркіт ланцюга ГРМ вказує на потенційні проблеми з гідравлічним натяжителем.

Огляд двигуна

За допомогою ліхтарика зазирніть крізь отвори в клапанних кришках. В ідеалі, поверхня повинна бути світлою з рівномірним коричневим відтінком без значного накопичення залишків.

Чорні масляні відкладення в порожнині головки блоку циліндрів свідчать про проблеми.

Натягніть промаслену рукавичку на заливну оливну горловину оливної горловини. Надування вказує на проблемний значний витік газу через поршневі кільця в картер.

Скористайтеся щупом рівня оливи

Підозріло рідка моторна олива вказує на забруднення пального.

Специфічні жовта або біла емульсії означають, що в масло потрапив антифриз.

Вид двигуна зверху

Двигуни часто чистять перед продажем, щоб приховати потенційні витоки масла або антифризу. Іноді це робиться не дуже ретельно, і задня частина двигуна залишається немитою. Тонкий шар сухого пилу свідчить, що двигун, вірогідно, не чистили — і це гарна новина.

Вихлопні гази

Сірий або синій вихлоп вказують на надмірне споживання мастила.

Чорний дим сигналізує про аномалії паливної системи.

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