Як впізнати поганий двигун у вживаному авто: лайфхаки для покупців
Сьогодні популярність вживаних авто в Україні пов'язана з їх доступною ціною. Але важливо не отримати разом з дешевою машиною ще й купу серйозних вартісних технічних проблем.
Як самостійно перевірити двигун вживаного авто повідомила Avtosota.
Перевірка роботи двигуна на слух
Для отримання точної інформації з цього тесту потрібно проводити таку оцінку на холодному двигуні. Справний двигун має працювати тихо та рівномірно, поступово знижуючи оберти.
- Ключовий момент: відсутність стуку гідрокомпенсатора. В перші моменти роботи двигуна цей шум допустимий, але він має зникнути після кількох обертів колінчастого валу.
- Стукіт поршня свідчить про збільшення зазорів деталей.
- Гуркіт ланцюга ГРМ вказує на потенційні проблеми з гідравлічним натяжителем.
Огляд двигуна
За допомогою ліхтарика зазирніть крізь отвори в клапанних кришках. В ідеалі, поверхня повинна бути світлою з рівномірним коричневим відтінком без значного накопичення залишків.
- Чорні масляні відкладення в порожнині головки блоку циліндрів свідчать про проблеми.
- Натягніть промаслену рукавичку на заливну оливну горловину оливної горловини. Надування вказує на проблемний значний витік газу через поршневі кільця в картер.
Скористайтеся щупом рівня оливи
- Підозріло рідка моторна олива вказує на забруднення пального.
- Специфічні жовта або біла емульсії означають, що в масло потрапив антифриз.
Вид двигуна зверху
Двигуни часто чистять перед продажем, щоб приховати потенційні витоки масла або антифризу. Іноді це робиться не дуже ретельно, і задня частина двигуна залишається немитою. Тонкий шар сухого пилу свідчить, що двигун, вірогідно, не чистили — і це гарна новина.
Вихлопні гази
- Сірий або синій вихлоп вказують на надмірне споживання мастила.
- Чорний дим сигналізує про аномалії паливної системи.
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