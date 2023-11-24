50 авто, які мають найкращі та найгірші ціни при перепродажі

Розкішні седани дуже швидко втрачають свою початкову ціну Фото: caranddriver.com

Експерти iSeeCars проаналізували понад 1,1 млн автомобілів з метою визначити 5-річні норми амортизації. З'ясувалося, що найгірше зберігають свою вартість електромобілі, які втрачають майже 50% від початкової ціни.

Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.

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Сьогодні середня 5-річна амортизація автомобілів становить 38,8%, причому електрокари є найгіршою групою, позаяк втрачають 49,1% своєї вартості.

Також одними з найгірших транспортних засобів у збереженні початкової ціни є розкішні позашляховики та седани, зокрема Maserati Quattroporte, BMW 7 та Maserati Ghibli

Вантажівки та гібриди зберігають найбільшу вартість, втративши в середньому лише 35% та 37% відповідно.

Також дуже повільно амортизуються деякі спорткари, невеликі позашляховики та бюджетні авто, зокрема Porsche 911, Jeep Wrangler та Honda Civic.

"Гібриди мають майже 12% перевагу над електромобілями у збереженні вартості, що означає вищу ринкову ціну на тисячі доларів за п'ять років", — зазначив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

ТОП 25 моделей, що найкраще зберігають початкову ціну за 5 років

Porsche 911 (купе) — втрачає від початкової ціни 9,3% Porsche 718 Cayman — 17,6% Toyota Tacoma — 20,4% Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited — 20,8% Honda Civic (седан/хетчбек) — 21,5% Subaru BRZ — 23,4% Chevrolet Camaro — 24,2% Toyota C-HR — 24,4% Subaru Crosstrek — 24,5% Toyota Corolla — 24,5% Ford Mustang — 24,5% Porsche 718 Boxster — 25,1% Toyota Tundra — 25,3% Kia Rio 5-дверний — 25,8% Porsche 911 (кабріолет) — 26% Honda HR-V — 26,2% Subaru Impreza (універсал) — 26,2% Kia Rio — 26,3% Chevrolet Spark — 26,6% Toyota RAV4 — 27,2% Hyundai Accent — 27,4% Toyota 4Runner — 27,4% Chevrolet Corvette — 27,5% Nissan Kicks — 27,5% Subaru Impreza (седан) — 27,8%

25 моделей, що найгірше зберігають початкову ціну за 5 років

Maserati Quattroporte — втрачає від початкової ціни 64.5% BMW 7 Series — 61.8% Maserati Ghibli — 61.3% BMW 5 Series — 58.8% Cadillac Escalade ESV — 58.5% BMW X5 — 58.2% INFINITI QX80 — 58.1% Maserati Levante — 57.8% Jaguar XF — 57.6% Audi A7 — 57.2% Audi Q7 — 56.8% Cadillac Escalade — 56.5% Audi A6 — 56.3% Volvo S90 — 55.8% Nissan Armada — 55.7% Mercedes-Benz S-Class — 55.7% Lincoln Navigator L — 55.5% Mercedes-Benz GLS — 55.5% Tesla Model S — 55.5% BMW 5 Series — 55.3% BMW X5 — 54.7% Lincoln Navigator — 54.7% BMW X5 M — 54.0% Land Rover Range Rover — 53.9% Cadillac XT5 — 53.9%

Раніше ми публікували рейтинг ТОП 3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.