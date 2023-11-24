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Названо 50 авто, які мають найкращі та найгірші ціни при перепродажі

24 листопада 2023 12:22
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
50 авто, які мають найкращі та найгірші ціни при перепродажі
Розкішні седани дуже швидко втрачають свою початкову ціну Фото: caranddriver.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Експерти iSeeCars проаналізували понад 1,1 млн автомобілів з метою визначити 5-річні норми амортизації. З'ясувалося, що найгірше зберігають свою вартість електромобілі, які втрачають майже 50% від початкової ціни.

Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.

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Сьогодні середня 5-річна амортизація автомобілів становить 38,8%, причому електрокари є найгіршою групою, позаяк втрачають 49,1% своєї вартості.

Також одними з найгірших транспортних засобів у збереженні початкової ціни є розкішні позашляховики та седани, зокрема Maserati Quattroporte, BMW 7 та Maserati Ghibli

Вантажівки та гібриди зберігають найбільшу вартість, втративши в середньому лише 35% та 37% відповідно.

Також дуже повільно амортизуються деякі спорткари, невеликі позашляховики та бюджетні авто, зокрема Porsche 911, Jeep Wrangler та Honda Civic.

"Гібриди мають майже 12% перевагу над електромобілями у збереженні вартості, що означає вищу ринкову ціну на тисячі доларів за п'ять років", — зазначив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

ТОП 25 моделей, що найкраще зберігають початкову ціну за 5 років

  1. Porsche 911 (купе) — втрачає від початкової ціни 9,3%
  2. Porsche 718 Cayman — 17,6%
  3. Toyota Tacoma — 20,4%
  4. Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited — 20,8%
  5. Honda Civic (седан/хетчбек) — 21,5%
  6. Subaru BRZ — 23,4%
  7. Chevrolet Camaro — 24,2%
  8. Toyota C-HR — 24,4%
  9. Subaru Crosstrek — 24,5%
  10. Toyota Corolla — 24,5%
  11. Ford Mustang — 24,5%
  12. Porsche 718 Boxster — 25,1%
  13. Toyota Tundra — 25,3%
  14. Kia Rio 5-дверний — 25,8%
  15. Porsche 911 (кабріолет) — 26%
  16. Honda HR-V — 26,2%
  17. Subaru Impreza (універсал) — 26,2%
  18. Kia Rio — 26,3%
  19. Chevrolet Spark — 26,6%
  20. Toyota RAV4 — 27,2%
  21. Hyundai Accent — 27,4%
  22. Toyota 4Runner — 27,4%
  23. Chevrolet Corvette — 27,5%
  24. Nissan Kicks — 27,5%
  25. Subaru Impreza (седан) — 27,8%

25 моделей, що найгірше зберігають початкову ціну за 5 років

  1. Maserati Quattroporte — втрачає від початкової ціни 64.5%
  2. BMW 7 Series — 61.8%
  3. Maserati Ghibli — 61.3%
  4. BMW 5 Series — 58.8%
  5. Cadillac Escalade ESV — 58.5%
  6. BMW X5 — 58.2%
  7. INFINITI QX80 — 58.1%
  8. Maserati Levante — 57.8%
  9. Jaguar XF — 57.6%
  10. Audi A7 — 57.2%
  11. Audi Q7 — 56.8%
  12. Cadillac Escalade — 56.5%
  13. Audi A6 — 56.3%
  14. Volvo S90 — 55.8%
  15. Nissan Armada — 55.7%
  16. Mercedes-Benz S-Class — 55.7%
  17. Lincoln Navigator L — 55.5%
  18. Mercedes-Benz GLS — 55.5%
  19. Tesla Model S — 55.5%
  20. BMW 5 Series — 55.3%
  21. BMW X5 — 54.7%
  22. Lincoln Navigator — 54.7%
  23. BMW X5 M — 54.0%
  24. Land Rover Range Rover — 53.9%
  25. Cadillac XT5 — 53.9%

Раніше ми публікували рейтинг ТОП 3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.

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