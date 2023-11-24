Названо 50 авто, які мають найкращі та найгірші ціни при перепродажі
Експерти iSeeCars проаналізували понад 1,1 млн автомобілів з метою визначити 5-річні норми амортизації. З'ясувалося, що найгірше зберігають свою вартість електромобілі, які втрачають майже 50% від початкової ціни.
Результати дослідження опубліковані на сайті компанії.
Сьогодні середня 5-річна амортизація автомобілів становить 38,8%, причому електрокари є найгіршою групою, позаяк втрачають 49,1% своєї вартості.
Також одними з найгірших транспортних засобів у збереженні початкової ціни є розкішні позашляховики та седани, зокрема Maserati Quattroporte, BMW 7 та Maserati Ghibli
Вантажівки та гібриди зберігають найбільшу вартість, втративши в середньому лише 35% та 37% відповідно.
Також дуже повільно амортизуються деякі спорткари, невеликі позашляховики та бюджетні авто, зокрема Porsche 911, Jeep Wrangler та Honda Civic.
"Гібриди мають майже 12% перевагу над електромобілями у збереженні вартості, що означає вищу ринкову ціну на тисячі доларів за п'ять років", — зазначив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.
ТОП 25 моделей, що найкраще зберігають початкову ціну за 5 років
- Porsche 911 (купе) — втрачає від початкової ціни 9,3%
- Porsche 718 Cayman — 17,6%
- Toyota Tacoma — 20,4%
- Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited — 20,8%
- Honda Civic (седан/хетчбек) — 21,5%
- Subaru BRZ — 23,4%
- Chevrolet Camaro — 24,2%
- Toyota C-HR — 24,4%
- Subaru Crosstrek — 24,5%
- Toyota Corolla — 24,5%
- Ford Mustang — 24,5%
- Porsche 718 Boxster — 25,1%
- Toyota Tundra — 25,3%
- Kia Rio 5-дверний — 25,8%
- Porsche 911 (кабріолет) — 26%
- Honda HR-V — 26,2%
- Subaru Impreza (універсал) — 26,2%
- Kia Rio — 26,3%
- Chevrolet Spark — 26,6%
- Toyota RAV4 — 27,2%
- Hyundai Accent — 27,4%
- Toyota 4Runner — 27,4%
- Chevrolet Corvette — 27,5%
- Nissan Kicks — 27,5%
- Subaru Impreza (седан) — 27,8%
25 моделей, що найгірше зберігають початкову ціну за 5 років
- Maserati Quattroporte — втрачає від початкової ціни 64.5%
- BMW 7 Series — 61.8%
- Maserati Ghibli — 61.3%
- BMW 5 Series — 58.8%
- Cadillac Escalade ESV — 58.5%
- BMW X5 — 58.2%
- INFINITI QX80 — 58.1%
- Maserati Levante — 57.8%
- Jaguar XF — 57.6%
- Audi A7 — 57.2%
- Audi Q7 — 56.8%
- Cadillac Escalade — 56.5%
- Audi A6 — 56.3%
- Volvo S90 — 55.8%
- Nissan Armada — 55.7%
- Mercedes-Benz S-Class — 55.7%
- Lincoln Navigator L — 55.5%
- Mercedes-Benz GLS — 55.5%
- Tesla Model S — 55.5%
- BMW 5 Series — 55.3%
- BMW X5 — 54.7%
- Lincoln Navigator — 54.7%
- BMW X5 M — 54.0%
- Land Rover Range Rover — 53.9%
- Cadillac XT5 — 53.9%
Раніше ми публікували рейтинг ТОП 3 найкращих гібридних авто у 2023 році. Також ми писали, що Україна стала першою в Європі за динамікою купівлі гібридів.
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