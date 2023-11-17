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Названо авто з найшвидшою зарядкою серед 43 електромобілів у 2023 році

17 листопада 2023 12:35
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Не Tesla: який електромобіль має найшвидшу зарядку 2023 році
Hyundai Ioniq 6 Limited RWD очолює рейтинг найшвидших за зарядкою електромобілів. Фото: autoweek.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Галузевого стандарту для вимірювання швидкості заряджання електромобілів не існує, тому автовиробники вказують такі дані, не піддаючи їх ретельній перевірці. Тому фахівці Edmunds розробили EV Charging Test, який  встановлює новий стандарт, заснований на реальних випробуваннях та емпіричних даних.

Перше незалежне вимірювання опубліковано на сайті Edmunds. В результаті було визначено показник середньої кількості кілометрів за годину заряджання.

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Рейтинг електрокарів за швидкістю зарядки

  1. Hyundai Ioniq 6 Limited RWD
  2. Kia EV6 Wind RWD
  3. Hyundai Ioniq 6 Limited AWD
  4. Porsche Taycan 4S
  5. Kia EV6 GT Line
  6. Hyundai Ioniq 5 dual motor
  7. Mercedes-Benz EQS 450+
  8. Genesis G80 EV
  9. Porsche Taycan GTS
  10. Tesla Model 3 Long Range
  11. Porsche Taycan 4S Cross Turismo
  12. Kia EV6 GT
  13. Kia EV9 GT-Line AWD
  14. Tesla Model Y Long Range
  15. Mercedes-Benz EQS 580 4matic
  16. Tesla Model S Plaid
  17. Mercedes-Benz EQE SUV 350+
  18. Lucid Air Grand Touring
  19. Mercedes-Benz EQS SUV 450+
  20. BMW i5 eDrive40
  21. Tesla Model Y Performance
  22. BMW iX xDrive50
  23. Mercedes-Benz EQE 350 4Matic
  24. Mercedes-Benz AMG EQS 53 4matic
  25. Mercedes-Benz AMG EQE
  26. BMW i4 eDrive40 Gran Coupe
  27. Volkswagen ID.4 Pro
  28. BMW iX M60
  29. Polestar 2 Long Range Single Motor
  30. Volkswagen ID.4 Pro S dual motor
  31. Polestar 2 Long Range Dual Motor
  32. BMW i4 M50
  33. Ford Mustang Mach-E CA Route 1
  34. Ford F-150 Lightning Lariat Ext Range
  35. Ford Mustang Mach-E Premium Ext Range RWD
  36. Ford F-150 Lightning Platinum
  37. Rivian R1T Launch Edition
  38. Rivian R1T Launch Edition
  39. Rivian R1S Launch Edition
  40. Ford Mustang Mach-E Premium AWD
  41. Ford Mustang Mach-E GT Performance
  42. Chevrolet Bolt
  43. Chevrolet Bolt EUV Premier

Найшвидшу зарядку серед усіх сучасних електромобілів має Hyundai Ioniq 6 Limited RWD. Він заряджається з вражаючою швидкістю 1397 км за годину. Тобто середній час, необхідний для додавання заряду на 160 км ходу складає лише за 7 хв 48 с.

Найближчий переслідувач Tesla — Model 3 — опинилася лише на 10 місці переліку.

А Chevrolet Bolt EUV, який замикає рейтинг, заряджається зі швидкістю 276 км за годину.

Характеристики Hyundai Ioniq 6

Фото: autoweek.com
  • Запас ходу складає 495 км.
  • Ціна на Ioniq 6 SE RWD Standard Range в США стартує від 42 715 доларів, а топова версія Limited AWD — від 57 215 доларів.
  • Ioniq 6 RWD Standard 2023 року оснащується одним 149-сильним двигуном, а SE RWD Long Range — 225-сильним двигуном. Повнопривідні моделі мають два двигуни, які разом видають 320 к.с.

Раніше користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі. Також ми представляли ТОП 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні у вересні 2023 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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