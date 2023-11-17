Не Tesla: який електромобіль має найшвидшу зарядку 2023 році

Hyundai Ioniq 6 Limited RWD очолює рейтинг найшвидших за зарядкою електромобілів. Фото: autoweek.com

Галузевого стандарту для вимірювання швидкості заряджання електромобілів не існує, тому автовиробники вказують такі дані, не піддаючи їх ретельній перевірці. Тому фахівці Edmunds розробили EV Charging Test, який встановлює новий стандарт, заснований на реальних випробуваннях та емпіричних даних.

Перше незалежне вимірювання опубліковано на сайті Edmunds. В результаті було визначено показник середньої кількості кілометрів за годину заряджання.

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Рейтинг електрокарів за швидкістю зарядки

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Найшвидшу зарядку серед усіх сучасних електромобілів має Hyundai Ioniq 6 Limited RWD. Він заряджається з вражаючою швидкістю 1397 км за годину. Тобто середній час, необхідний для додавання заряду на 160 км ходу складає лише за 7 хв 48 с.

Найближчий переслідувач Tesla — Model 3 — опинилася лише на 10 місці переліку.

А Chevrolet Bolt EUV, який замикає рейтинг, заряджається зі швидкістю 276 км за годину.

Характеристики Hyundai Ioniq 6

Фото: autoweek.com

Запас ходу складає 495 км.

Ціна на Ioniq 6 SE RWD Standard Range в США стартує від 42 715 доларів, а топова версія Limited AWD — від 57 215 доларів.

Ioniq 6 RWD Standard 2023 року оснащується одним 149-сильним двигуном, а SE RWD Long Range — 225-сильним двигуном. Повнопривідні моделі мають два двигуни, які разом видають 320 к.с.

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