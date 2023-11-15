Ученые обнаружили один серьезный недостаток электромобилей

Электромобили в США выполняют функцию вспомогательных транспортных средств. Фото: motorauthority.com

Исследование американских ученых показало, что электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) проезжают меньше километров в год по сравнению с их бензиновыми аналогами, в том числе гибридами. Вероятно, эта разница возникла того, что владельцы электрокаров используют их как дополнительные транспортные средства.

Об этом написал Cars Coops.

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В исследовании ученых из Университета Джорджа Вашингтона (GW) использованы показатели одометров 23,6 млн подержанных автомобилей, выставленных на продажу в период с 2016-го по 2022 год.

Оказалось, что большинство авто с ДВС и гибридов проезжают одинаково, а электромобили с аккумуляторными батареями в среднем — на 7 205 км в год меньше.

Средний пробег в год:

легкового автомобиля с ДВС — 18 735 км;

электромобиля — 11 530 км;

кроссовера с ДВС — 20 832 км;

электрического кроссовера — 17 038 км;

электромобиля Tesla — 14 139 км.

Почему пробег электромобиля меньше

Разница может возникнуть из-за распространенной практики владельцев BEV, использующих их в качестве дополнительных транспортных средств наряду с обычными или гибридными аналогами. Этому явлению могут способствовать факторы беспокойства относительно дальности пробега и относительно менее развитая инфраструктура зарядных станций.

Ученые считают, что подобные исследования должны использоваться регуляторными органами для разработки и внедрения норм по выбросам.

К примеру, последний анализ EPA (Агентство по охране окружающей среды США) предполагает, что электромобили проезжают такое же количество километров, как и автомобили с ДВС, но это не так.

"Если федеральные агентства завышают реальный пробег, это приводит к переоценке сокращения выбросов. Нам нужно лучше понимать не только то, кто покупает электромобили, но и то, как они ими управляют. Какие поездки владельцы электромобилей заменяют более чистыми поездками на электромобилях, а какие поездки они не совершают?" — подытожил соавтор исследования, доцент кафедры инженерного менеджмента и системной инженерии в GW Джон Хелвестон.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок. Также сообщалось, что эксплуатация электрокара дороже использования авто с ДВС.