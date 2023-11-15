Вчені виявили один серйозний недолік електромобілів

Електромобілі в США виконують функцію допоміжних транспортних засобів. Фото: motorauthority.com

Дослідження американських вчених показало, що електромобілі з акумуляторними батареями (BEV) проїжджають менше кілометрів на рік порівняно з їхніми бензиновими аналогами, зокрема гібридами. Ймовірно, ця різниця виникнула через те, що власники електрокарів використовують їх як додаткові транспортні засоби.

Про це написав Cars Coops.

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Скільки електрокари проїжджають за рік

У дослідженні науковців з Університету Джорджа Вашингтона (GW) використані показники одометрів 23,6 млн вживаних автомобілів, виставлених на продаж у період з 2016 по 2022 рік.

Виявилося, що більшість авто з ДВЗ та гібридів проїжджають однаково, а електромобілі з акумуляторними батареями — в середньому на 7205 км на рік менше.

Середній пробіг автомобілів на рік:

легкового автомобіля з ДВЗ — 18 735 км;

електромобіля — 11 530 км;

кросовера з ДВЗ — 20 832 км;

електричного кросовера — 17 038 км;

електромобіля Tesla — 14 139 км.

Чому пробіг електромобіля менший

Різниця може виникнути через поширену практику власників BEV, які використовують їх як додаткові транспортні засоби поряд зі звичайними або гібридними аналогами. Цьому явищу можуть сприяти фактори занепокоєння щодо дальності пробігу та відносно менш розвинена інфраструктура зарядних станцій.

Вчені вважають, що подібні дослідження мають використовуватися регуляторними органами для розробки та впровадження норм щодо викидів.

Наприклад, останній аналіз EPA (Агенція з охорони довкілля США) припускає, що електромобілі проїжджають таку ж кількість кілометрів, як і автомобілі з ДВЗ, але це не так.

"Якщо федеральні агентства завищують реальний пробіг, це призводить до переоцінки скорочення викидів. Нам потрібно краще розуміти не тільки те, хто купує електромобілі, але й те, як вони ними керують. Які поїздки власники електромобілів замінюють чистішими поїздками на електромобілі, а які поїздки вони не здійснюють?" — підсумував співавтор дослідження, доцент кафедри інженерного менеджменту та системної інженерії у GW Джон Хелвестон.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також повідомляли, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ.