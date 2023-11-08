ТОП 3 електромобілів, які готуються до випуску у 2024 році

Для прихильників сталого розвитку у 2024 році презентують топові моделі електромобілів. Фото: transportenvironment.org

Багато автолюбителів залишаються вірними двигуну внутрішнього згоряння, хоча автовиробники поступово зосереджуються виключно на електромобілях. Які нові електрокари є найбільш очікуваними у 2024 році.

Про це написав HotCars.

Читайте також:

1. Volkswagen ID.7 (2024)

Фото: infocar.ua

Очікувані характеристики:

Запас ходу 700 км.

15-дюймовий центральний сенсорний екран.

Панорамний люк.

4-динамічна аудіосистема преміумкласу Harman Kardon.

Седан преміумкласу з'явиться у двох варіантах з одномоторною силовою установкою потужністю 282 к.с. Залежно від комплектації, буде пропонувати 611 км або 700 км пробігу на одній зарядці.

Технологічні функції включатимуть 15-дюймовий сенсорний дисплей, дисплей доповненої реальності та голосовий асистент.

Серед опцій додаються 700-ватна аудіосистема преміумкласу та скляний дах, який можна зробити непрозорим або прозорим за бажанням.

2. Lotus Eletre (початок 2024)

Фото: carscoops.com

Очікувані характеристики:

Запас ходу 600 км.

15,1-дюймовий інформаційно-розважальний екран.

Потужність до 905 к.с. та розгін до 100 км/год за 2,95 с.

Британський автовиробник презентує електричний кросовер, який поєднає розкіш та комфорт з приголомшливою продуктивністю.

Базова версія Eletre видаватиме 603 к.с., а топова Eletre R — 905 к.с. За даними Kelley Blue Book, Eletre коштуватиме близько 100 тис. доларів.

3. Volvo EX90 (осінь 2024)

Фото: guideautoweb.com

Очікувані характеристики:

14,5-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Великий багажник.

Запас ходу понад 480 км.

Розкішна флагманська модель буде достатньо великою для родини з семи осіб та оснащена новітніми технологіями безпеки від Volvo. EX90 отримає пару електродвигунів загальною потужністю 496 к.с.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.