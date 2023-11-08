ТОП 3 электромобилей, которые готовятся к выпуску в 2024 году

Для поклонников устойчивого развития в 2024 году презентуют топовые модели электромобилей. Фото: transportenvironment.org

Многие автолюбители остаются верны двигателю внутреннего сгорания, хотя автопроизводители постепенно сосредотачиваются исключительно на электромобилях. Какие новые электрокары наиболее ожидаемы в 2024 году.

Об этом написал HotCars.

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1. Volkswagen ID.7 (2024)

Фото: infocar.ua

Ожидаемые характеристики:

Запас хода 700 км.

15-дюймовый центральный сенсорный дисплей.

Панорамный люк.

4-динамическая аудиосистема премиум-класса Harman Kardon.

Седан премиум-класса появится в двух вариантах с одномоторной силовой установкой мощностью 282 л.с. В зависимости от комплектации будет предлагать 611 км или 700 км пробега на одной зарядке.

Технологические функции включают 15-дюймовый сенсорный дисплей, дисплей дополненной реальности и голосовой ассистент.

Среди опций добавляются 700-ваттная аудиосистема премиум-класса и стеклянная крыша, которую можно сделать непрозрачной или прозрачной по желанию.

2. Lotus Eletre (начало 2024)

Фото: carscoops.com

Ожидаемые характеристики:

Запас хода 600 км.

15,1-дюймовый информационно-развлекательный экран.

Мощность до 905 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,95 с.

Британский автопроизводитель представляет электрический кроссовер, сочетающий роскошь и комфорт с потрясающей производительностью.

Базовая версия Eletre будет выдавать 603 л.с., а топовая Eletre R — 905 л.с. По данным Kelley Blue Book, Eletre обойдется в около 100 тыс. долларов.

3. Volvo EX90 (осень 2024)

Фото: guideautoweb.com

Ожидаемые характеристики:

14,5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Большой багажник.

Запас хода более 480 км.

Роскошная флагманская модель будет достаточно большой для семьи из семи человек и оснащена новейшими технологиями безопасности Volvo. EX90 получит пару электродвигателей общей мощностью 496 л.с.

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