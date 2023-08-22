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Opel адаптував крихітний електрокар Rocks-e для потреб армії

22 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Opel адаптував крихітний електрокар Rocks-e для потреб армії
Армія Нідерландів використовуватиме Rocks-e для внутрішніх перевезень у казармах. Фото: Linkedin
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Мініатюрний електричний квадроцикл Opel Rocks-e закуплений Міністерством оборони Нідерландів для потреб армії. Транспортний засіб вже пофарбований в колір хакі, але він ще потребує деяких модифікацій.

Про це повідомив офіцер нідерландських збройних сил у своєму Linkedin. За його інформацією, Міноборони закупило п'ять таких машинок, й незабаром вони будуть використовуватися для внутрішніх перевезень у казармах.

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Характеристики Opel Rocks-e

  • Електродвигун потужністю 8 к.с.
  • Батарея місткістю 5,5 кВт-год.
  • Запас ходу 75 км.
  • Максимальна швидкість обмежена на 45 км/год.

Від початку електричний квадроцикл Opel Rocks-e був створений для молоді. Втім, ані його демократичний цінник — від 8714 доларів, ані можливість керувати ним без посвідчення водія, не створили для машини ажіотажної популярності.

Модифікація Rocks e-Xtreme

Додати популярності мало перетворення Rocks-e на екстремальний позашляховик Rocks e-Xtreme. На квадроцикл додали захисний трубчастий каркас з додатковими фарами, заднє антикрило від гоночного Opel Vectra GTS V8 DTM та позашляхові шини. Також розширили колісні арки та інші елементи. А дорожній просвіт зробили утричі вищий.

Як бачимо, експерименти над квадроциклом Rocks-e продовжилися вже у мілітарному виконанні.

Від початку електричний квадроцикл Opel Rocks-e був створений для молоді, а тепер він буде служити в армії. Фото: Linkedin

Раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі, який обігнав за цим показником навіть Toyota та Ford. Також стало відомо, які електромобілі найчастіше купують українці та скільки вони коштують.

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