Opel адаптировал крошечный электрокар Rocks-e для нужд армии
Миниатюрный электрический квадроцикл Opel Rocks-e закуплен Министерством обороны Нидерландов для нужд армии. Транспортное средство уже окрашено в цвет хаки, но оно еще требует некоторых модификаций.
Об этом сообщил офицер нидерландских вооруженных сил в своем Linkedin. По его информации, Минобороны закупило пять таких машинок, и скоро они будут использоваться для внутренних перевозок в казармах.
Характеристики Opel Rocks-e
- Электродвигатель мощностью 8 л.
- Батарея емкостью 5,5 кВт-ч.
- Запас хода 75 км.
- Максимальная скорость ограничена на 45 км/ч.
Первоначально электрический квадроцикл Opel Rocks-e был создан для молодежи. Впрочем, ни его демократический ценник — от 8714 долларов, ни возможность управлять им без водительского удостоверения, не создали для машины ажиотажной популярности.
Модификация Rocks e-Xtreme
Добавить популярности должно было превращение Rocks-e в экстремальный внедорожник Rocks e-Xtreme. На квадроцикл добавили защитный трубчатый каркас с дополнительными фарами, заднее антикрыло от гоночного Opel Vectra GTS V8 DTM и внедорожные шины. Также были расширены колесные арки и другие элементы. А дорожный просвет сделали втрое выше.
Как видим, эксперименты над квадроциклом Rocks-e продолжились уже в милитарном исполнении.
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