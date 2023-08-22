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Opel адаптировал крошечный электрокар Rocks-e для нужд армии

22 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Opel адаптировал крошечный электрокар Rocks-e для нужд армии
Армия Нидерландов будет использовать Rocks-e для внутренних перевозок в казармах. Фото: Linkedin
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Миниатюрный электрический квадроцикл Opel Rocks-e закуплен Министерством обороны Нидерландов для нужд армии. Транспортное средство уже окрашено в цвет хаки, но оно еще требует некоторых модификаций.

Об этом сообщил офицер нидерландских вооруженных сил в своем Linkedin. По его информации, Минобороны закупило пять таких машинок, и скоро они будут использоваться для внутренних перевозок в казармах.

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Характеристики Opel Rocks-e

  • Электродвигатель мощностью 8 л.
  • Батарея емкостью 5,5 кВт-ч.
  • Запас хода 75 км.
  • Максимальная скорость ограничена на 45 км/ч.

Первоначально электрический квадроцикл Opel Rocks-e был создан для молодежи. Впрочем, ни его демократический ценник — от 8714 долларов, ни возможность управлять им без водительского удостоверения, не создали для машины ажиотажной популярности.

Модификация Rocks e-Xtreme

Добавить популярности должно было превращение Rocks-e в экстремальный внедорожник Rocks e-Xtreme. На квадроцикл добавили защитный трубчатый каркас с дополнительными фарами, заднее антикрыло от гоночного Opel Vectra GTS V8 DTM и внедорожные шины. Также были расширены колесные арки и другие элементы. А дорожный просвет сделали втрое выше.

Как видим, эксперименты над квадроциклом Rocks-e продолжились уже в милитарном исполнении.

С самого начала электрический квадроцикл Opel Rocks-e был создан для молодежи, а теперь он будет служить в армии. Фото: Linkedin

Ранее был назван самый популярный автомобиль в мире, который обогнал по этому показателю даже обогнал Toyota и Ford. Также стало известно, какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят.

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