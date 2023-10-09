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Підступний тест з ПДР: допоможіть роз'їхатися авто на аварійній ділянці дороги

9 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: допоможіть роз'їхатися авто на аварійній ділянці дороги
Хто має поступитися? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Інколи задача може лише здаватися простою, хоча насправді водії часто не враховують окремі нюанси ПДР. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися дорогою за такої ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного авто.
  2. Водій жовтого таксі.
  3. Мають роз'їхатися за спільною домовленістю.

Розбір задачі

Маємо два автомобілі, водії яких повертають ліворуч. При цьому траєкторії руху автомобілів перетинаються, тому хтось із них має поступитися дорогою.

Багато хто вважає, що це має бути водій таксі, позаяк він виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Дійсно, в п. 10.2 ПДР говориться, що виїжджаючи з житлової зони, дворів, місць стоянки, АЗС та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною дати дорогу транспортним засобам що рухаються по ній.

Але не все так просто. На малюнку зустрічний роз'їзд ускладнено через дорожній конуси, які розставлені на шляху червоного автомобіля. Тому при повороті ліворуч він опиниться на смузі руху жовтого таксі. І в цій ситуації варто застосувати п. 13.4 ПДР: якщо зустрічний роз'їзд затруднений, то водій, на смузі якого є перешкода, повинен дати дорогу.

Отже, в даній ситуації, попри те, що водій таксі виїжджає з прилеглої території, дорогу повинен дати водій червоного автомобіля, на шляху якого є перешкода.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.

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