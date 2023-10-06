Тест з ПДР: як правильно визначити пріоритети руху
Ця задача буде корисною як для тих, хто нещодавно сів за кермо, так і для досвідчених автолюбителів. Водій якого автомобіля може виконати задуманий поворот?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій сірого авто.
- Лише водій червоного авто.
- Обидва водії можуть повернути.
- Обидва водії не можуть виконати поворот.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали два автомобілі. Сіре авто повертає праворуч, а червоне — ліворуч.
Перехрестя обладнане світлофорами, на основній секції якого увімкнено червоний сигнал. Він забороняє рух, але в додатковій секції ми бачимо увімкнену стрілочку зеленого кольору, яка дозволяє проїхати у вказаному напрямку. Він не підходить водієві червоного авто, а значить, він стоїть та чекає зеленого сигналу на основній секції світлофора.
Зелена стрілочка дозволяє повернути праворуч водієві сірого авто. Але окрім світлофора, на перехресті є ще і знаки 2-3 "Головна дорога" та 7-8 "Напрямок головної дороги". Вони для розв'язання цієї задачі не знадобляться, адже визначають порядок роз'їзду, а не дозволені напрямки руху. А от знак 4.1 "Рух прямо" говорить сам за себе.
Цей знак забороняє інші напрямки на цьому перехресті, окрім як прямо. Виходить, що сигнал світлофора дозволяє водієві сірої машини виконати поворот праворуч, а знак забороняє зробити це. Як вчинити в такій ситуації?
Згідно з п. 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу перед знаками пріоритету, тобто перед знаками "Головна дорога" та "Напрямок головної дороги". А вимоги знаку 4.1 "Рух прямо" світлофор не анулює.
Отже, ніхто з водіїв не може виконати поворот, позаяк на цьому перехресті дозволяється проїхати лише прямо.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.