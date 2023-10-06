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Тест з ПДР: як правильно визначити пріоритети руху

6 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як правильно визначити пріоритети руху
Кому можна повернути? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Ця задача буде корисною як для тих, хто нещодавно сів за кермо, так і для досвідчених автолюбителів. Водій якого автомобіля може виконати задуманий поворот?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій сірого авто.
  2. Лише водій червоного авто.
  3. Обидва водії можуть повернути.
  4. Обидва водії не можуть виконати поворот.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Сіре авто повертає праворуч, а червоне — ліворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами, на основній секції якого увімкнено червоний сигнал. Він забороняє рух, але в додатковій секції ми бачимо увімкнену стрілочку зеленого кольору, яка дозволяє проїхати у вказаному напрямку. Він не підходить водієві червоного авто, а значить, він стоїть та чекає зеленого сигналу на основній секції світлофора.

Зелена стрілочка дозволяє повернути праворуч водієві сірого авто. Але окрім світлофора, на перехресті є ще і знаки 2-3 "Головна дорога" та 7-8 "Напрямок головної дороги". Вони для розв'язання цієї задачі не знадобляться, адже визначають порядок роз'їзду, а не дозволені напрямки руху. А от знак 4.1 "Рух прямо" говорить сам за себе.

Цей знак забороняє інші напрямки на цьому перехресті, окрім як прямо. Виходить, що сигнал світлофора дозволяє водієві сірої машини виконати поворот праворуч, а знак забороняє зробити це. Як вчинити в такій ситуації?

Згідно з п. 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу перед знаками пріоритету, тобто перед знаками "Головна дорога" та "Напрямок головної дороги". А вимоги знаку 4.1 "Рух прямо" світлофор не анулює.

Отже, ніхто з водіїв не може виконати поворот, позаяк на цьому перехресті дозволяється проїхати лише прямо.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.

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